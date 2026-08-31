Conmovedor: niño de 8 años con distrofia muscular envió un mensaje pidiendo ayuda al presidente

Un niño de 8 años llamado Liam realizó un llamado directo al presidente Abelardo de la Espriella por la falta de atención médica para su condición de distrofia muscular, evidenciando las dificultades que enfrentan miles de pacientes en el sistema de salud del país.

Niño de 8 años envió mensaje al presidente

"Mis papás me han intentado colocar un médico acá en Cúcuta, pero la Nueva EPS no tiene cita señor presidente", expresó el menor en un mensaje que llegó hasta el mandatario y generó una respuesta inmediata de las autoridades.

Liam recibió su diagnóstico médico en España y regresó a Colombia hace apenas 15 días. Desde entonces, su familia ha entregado la historia clínica y todos los soportes médicos correspondientes a la entidad promotora de salud, sin obtener hasta el momento una cita para continuar el tratamiento que requiere con urgencia.

La distrofia muscular es una enfermedad degenerativa que afecta progresivamente los músculos del cuerpo, y su atención oportuna resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ralentizar el avance de la condición.

Ante el llamado del menor, el presidente respondió públicamente en su cuenta de X que ya se está gestionando “una nueva valoración médica en Colombia necesaria para confirmar su diagnóstico y definir e iniciar el tratamiento que requiere. La Nueva EPS garantizará la continuidad de su atención".

El caso de Liam se suma al de Lucas, otro menor que también solicitó ayuda presidencial para recibir tratamiento médico, poniendo en evidencia las fallas estructurales del sistema de salud colombiano y las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a servicios básicos.

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La familia del niño ya entregó toda la documentación requerida y espera que la intervención del mandatario acelere los procesos burocráticos que hasta ahora han impedido que su hijo reciba la atención especializada que necesita en la ciudad de Cúcuta.

“En Colombia, bajo el Gobierno del Tigre, no vamos a abandonar a ningún niño. Los vamos a cuidar y a proteger. Nuestros niños son sagrados y siempre serán una prioridad”, finalizó el presidente.