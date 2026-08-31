¿Cuánto cuesta un paseo en helicóptero en Bogotá en 2026? Así es el recorrido y duración

Conocer Bogotá desde el aire es uno de los planes que pueden hacer quienes buscan una experiencia diferente en la capital.

En 2026 existen recorridos turísticos en helicóptero que permiten observar parte de la ciudad y de la Sabana en pocos minutos.

Aunque no es precisamente un plan económico, puede convertirse en una alternativa para celebrar una fecha especial o simplemente conocer Bogotá desde otra perspectiva.

¿Cuánto cuesta un paseo en helicóptero en Bogotá?

Los precios encontrados para este tipo de experiencia rondan los $550.000 por persona, aunque el valor puede variar dependiendo de la plataforma utilizada para realizar la reserva y de la disponibilidad.

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En Atrápalo, por ejemplo, el paseo aparece por aproximadamente $548.058, con salidas disponibles los sábados. Por su parte, Civitatis ofrece una experiencia similar por cerca de $550.000.

El punto de encuentro es el Aeropuerto Internacional

El Dorado, donde los participantes reciben inicialmente una breve explicación sobre las medidas de seguridad que deberán seguir antes de abordar la aeronave.

Es recomendable consultar previamente las condiciones de la reserva, disponibilidad y posibles modificaciones en las tarifas antes de realizar el pago.

¿Cuánto dura el recorrido en helicóptero sobre Bogotá?

El vuelo tiene una duración aproximada de 12 minutos. Aunque puede parecer corto, el recorrido permite observar diferentes sectores de Bogotá y municipios cercanos desde una perspectiva poco habitual.

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Durante el paseo se pueden apreciar panorámicas de la Sabana de Bogotá y sectores hacia Chía, Cajicá y Cota.

La ruta también contempla puntos reconocidos de la capital como la Autopista Norte, la calle 170 y el sector de La Mariposa, en Usaquén, donde se encuentra un llamativo mural visible desde las alturas.

Posteriormente, el helicóptero permite observar el río Bogotá, el humedal Juan Amarillo, el parque La Florida y sectores de Engativá, antes de regresar nuevamente al aeropuerto.

Así las cosas, quienes quieran realizar un paseo en helicóptero por Bogotá en 2026 deberán disponer de alrededor de $550.000 para disfrutar de una experiencia que concentra en 12 minutos una panorámica diferente de la capital y sus alrededores.