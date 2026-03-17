Hot Sale 2026: 5 trucos infalibles para viajar barato

Conozca los secretos mejor guardados para conseguir paquetes con grandes descuentos, vuelos desde $52.000 y estrategias de ahorro respaldadas por inteligencia artificial para viajar más pagando menos.

¿Qué es el Hot Sale 2026 y por qué es clave para sus vacaciones?

El turismo en Colombia atraviesa uno de sus momentos más dinámicos del año gracias a la llegada del Hot Sale, que se celebra del 16 al 20 de marzo. Sin embargo, la forma en que viajamos ha evolucionado. El viajero colombiano de 2026 es mucho más estratégico: planifica con antelación, compara múltiples opciones y busca información detallada antes de tomar una decisión que impacte sus finanzas personales.

En este panorama, no se trata solo de encontrar una rebaja, sino de saber buscar. La clave del éxito durante estas jornadas de comercio electrónico radica en utilizar las herramientas adecuadas para maximizar el presupuesto, aprovechando tanto la tecnología como las facilidades financieras disponibles.

Inteligencia Artificial: su mejor aliada para encontrar ofertas de viajes

El valor real del Hot Sale ya no reside únicamente en un precio tachado, sino en la planificación inteligente. Despegar, una de las empresas de tecnología de viajes líderes en la región, señala que el uso de datos y asistentes virtuales está cambiando las reglas del juego.

Nuestro objetivo es que cada vez más colombianos puedan transformar la idea de viajar en un plan concreto. Con herramientas de planificación inteligente como SOFIA, nuestra asistente con Inteligencia Artificial, buscamos que los viajeros encuentren las opciones que mejor se adapten a lo que buscan

Explica Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar.

Integrar vuelos, alojamiento y actividades a través de plataformas asistidas permite a los usuarios diseñar experiencias a la medida sin gastar horas frente a la pantalla.

5 trucos de Despegar para comprar vuelos baratos en Colombia y el exterior

Para dominar los algoritmos de precios y asegurar las mejores tarifas antes de que finalice la jornada de descuentos, los expertos en turismo recomiendan aplicar estos cinco "hacks" o estrategias:

El "hack" maestro: empaquetar para ahorrar : Comprar el vuelo y el hotel en una misma transacción no es un mito; puede reducir el costo total hasta en un 30 % frente a la reserva individual. Para destinos como el Caribe, se pueden lograr vacaciones completas desde $1.400.000. Además, hay cupones de hasta $2.500.000 para usar en cadenas hoteleras internacionales.

: Comprar el vuelo y el hotel en una misma transacción no es un mito; puede reducir el costo total hasta en un 30 % frente a la reserva individual. Para destinos como el Caribe, se pueden lograr vacaciones completas desde $1.400.000. Además, hay cupones de hasta $2.500.000 para usar en cadenas hoteleras internacionales. Cruzar fronteras con inteligencia: El evento pone a destinos internacionales en el radar con tiquetes desde $700.000 y descuentos en alojamientos que pueden alcanzar hasta el 70 %.

El evento pone a destinos internacionales en el radar con tiquetes desde $700.000 y descuentos en alojamientos que pueden alcanzar hasta el 70 %. Redescubrir Colombia: Para quienes buscan escapadas de fin de semana o viajes cortos, el turismo nacional es la opción ganadora. Hay trayectos desde $52.000 que invitan a explorar la riqueza del país.

Para quienes buscan escapadas de fin de semana o viajes cortos, el turismo nacional es la opción ganadora. Hay trayectos desde $52.000 que invitan a explorar la riqueza del país. Viajar en familia sin multiplicar gastos: El alojamiento no tiene por qué ser una limitante. Aproveche las promociones 2x1 y busque los hoteles que ofrecen estadías gratuitas para niños, diseñados especialmente para no duplicar el presupuesto familiar.

¿Cómo pagar menos? Financiación y ofertas exclusivas en el Hot Sale

El último eslabón de una compra inteligente es el método de pago. La financiación estratégica es vital: dividir el costo en hasta 3 cuotas sin interés y aplicar cupones de descuento bancarios puede aliviar el flujo de caja.

Finalmente, un consejo de oro para esta semana: las mejores tarifas suelen estar escondidas en dispositivos móviles. Descargar y utilizar la aplicación oficial de las agencias de viaje, como la App de Despegar, le garantizará acceso a beneficios exclusivos y alertas en tiempo real que no están disponibles en las páginas web tradicionales. Si desea participar, regístrese en la web oficial del Hot Sale o de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y no deje pasar estos últimos días de ofertas.