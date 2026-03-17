La labor policial en Colombia es considerada de alto riesgo y alta exigencia física. Por ello, la Dirección de Sanidad de la Policía realiza valoraciones integrales que buscan garantizar que el uniformado pueda reaccionar ante situaciones de orden público, persecuciones o jornadas extendidas sin poner en riesgo su vida o la de terceros.

Y es que esta profesión no solo se requiere de vocación. El reglamento de aptitud, regido principalmente por el Decreto 1796 de 2000 y resoluciones internas de la institución, establece un listado taxativo de lesiones y enfermedades que se consideran "no aptas" para el servicio.

Estas lesiones y enfermedades impiden ser policía en Colombia

Las causales se dividen en varias áreas clínicas, siendo las más comunes:

El sistema osteomuscular es quizás el área donde más aspirantes quedan rezagados. El reglamento es estricto con la integridad de la columna y las extremidades.

Escoliosis: Desviaciones de la columna que superen los grados permitidos (generalmente más de 10 o 15 grados, dependiendo de la zona).

Pies Planos o Cavos: Si afectan la marcha o la bipedestación prolongada.

Secuelas de fracturas: Si existen materiales de síntesis (platinos o tornillos) que limiten el movimiento o generen riesgo de nuevas lesiones.

Por otro lado figura el tema de la audición y la visión. Un policía debe tener sus sentidos alerta. Por ello, se consideran impedimentos:

Agudeza visual: Defectos refractivos (miopía, astigmatismo, hipermetropía) que superen los rangos corregibles permitidos. El daltonismo es, en casi todos los casos, una causal de exclusión total.

Agudeza auditiva: Cualquier grado de hipoacusia (pérdida de audición) que dificulte la comunicación por radio o la percepción de sonidos en el entorno.

Finalmente, otro de los factores que impiden pertenecer a la institución son enfemerdade crónicas.

Diabetes e Hipertensión: Al ser enfermedades que requieren control estricto y pueden derivar en crisis bajo estrés, suelen ser motivo de inaptitud.

Afecciones Cardíacas: Soplos, arritmias o antecedentes de cirugías de corazón.

Afecciones Respiratorias: El asma persistente es un factor crítico, debido a que el uso de gases lacrimógenos o la actividad en diferentes climas podría detonar crisis respiratorias.

Más allá de lo físico, la estabilidad mental es evaluada mediante pruebas psicotécnicas y entrevistas. Trastornos de ansiedad, antecedentes de depresión o dificultades en el manejo de la ira son barreras infranqueables.

En cuanto a los tatuajes, aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha avanzado hacia la protección del libre desarrollo de la personalidad, la institución mantiene reservas si estos son visibles con el uniforme de verano o si contienen mensajes alusivos a grupos ilegales, violencia o discriminación.