¡Definidos! Estos son los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League 2026 ya conoció a sus primeros cuatro invitados a la ronda de los ocho mejores. Tras una jornada de martes vibrante, el Sporting de Portugal, el Real Madrid, el París Saint-Germain y el Arsenal sellaron su boleto a los cuartos de final, dejando en el camino a rivales de peso y confirmando su candidatura al título.

La gran historia de la jornada se escribió en el Estadio José Alvalade. El Sporting de Lisboa logró lo que parecía imposible: remontar un 3-0 en contra frente al sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

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Con una actuación histórica, los "Leones" se impusieron 5-0 en la vuelta, con goles de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, el colombiano Luis Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel, este último cerrando la cuenta en el tiempo extra para desatar la locura en Portugal.

Por otro lado, en el Etihad Stadium, el Real Madrid hizo valer el peso de su historia. Tras ganar 3-0 en la ida, los dirigidos por Carlo Ancelotti supieron sufrir ante un Manchester City que buscó el milagro. El triunfo quedó nuevamente en manos de los merengues por 2-1, dejando un global de 5-1.

Por su parte, el vigente campeón, el PSG, no tuvo mayores sobresaltos en su visita a Stamford Bridge. Con una ventaja de 5-2 obtenida en París, el equipo de Luis Enrique volvió a imponerse, esta vez 2-0 al Chelsea, con anotaciones de Kvaratskhelia y Barcola, certificando un global de 7-2 que los ratifica como el rival a vencer.

Finalmente, los "Gunners" de Mikel Arteta sufrieron pero cumplieron. Tras el 1-1 en la ida ante el Bayer Leverkusen, el Arsenal venció por la mínima (1-0) en Londres gracias a un gol solitario de Eberechi Eze. Con este resultado, el equipo inglés vuelve a unos cuartos de final, manteniendo vivo el sueño de su primera "Orejona".

Así van quedando los cruces de cuartos de final de la UCL