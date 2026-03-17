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Él es el hombre que habría aconsejado mantener a Delcy Rodríguez tras caída de Maduro

Una investigación reveló que este hombre habría sido clave para la caída de Nicolás Maduro y mantener a Delcy Rodríguez tras la presencia de EE. UU.

Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 17 de 2026
06:47 p. m.
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A casi tres meses de la operación con la que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro en Venezuela, se han dado a conocer nuevos detalles.

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Sin duda, una de las noticias más importantes a nivel mundial de este 2026 se dio el sábado 3 de enero. Las tropas de Delta Force irrumpieron en suelo venezolano y lograron la extracción de Maduro y Cilia Flores.

¿Quién es este hombre?

Ante los ojos del planeta, el dictador que por casi 13 años tuvo el poder en Venezuela llegó a Nueva York para quedar privado de la libertad. Ha sido tal la magnitud de la operación, que todavía despierta curiosidad.

Wall Street Journal (WSJ) dio a conocer quién sería la pieza faltante en el rompecabezas, un nombre desconocido hasta ahora. Al parecer, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se puso en contacto con Ali Moshiri, exejecutivo de Chevron.

De acuerdo con el medio, se buscó que asesorara lo que vendría tras la caída de Maduro. En pocas palabras, para que recomendara a alguien que lo reemplazara.

¿Por qué habría preferido a Rodríguez y no a Machado?

Ahora bien, ¿por qué lo escogieron? Tomando como referencia su pasado en Chevron, ha contado con conocimiento y experiencia relacionada al sector petrolero. Tras la operación contra el dictador, estaría siendo sido clave para la reactivación venezolana.

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“Su recomendación: mantener por ahora a otra ‘izquierdista’ autocrática: la antigua vicepresidenta y gestora económica de Maduro, Delcy Rodríguez”, precisó WSJ. Moshiri presuntamente no consideró a María Corina Machado como opción, teniendo en cuenta que no contaba con el apoyo de las fuerzas militares ni controlaba la industria petrolera.

Un punto crucial mencionado por el medio es que, a pesar de la crisis en Venezuela de los últimos años, Chevron se mantuvo. Esto, entonces, hizo que el exejecutivo conociera el negocio a la perfección.

Volviendo a la operación del 3 de enero, WSJ mencionó que también se habría aprovechado un equipo encubierto de la CIA que logró entrar al círculo íntimo de Maduro.

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