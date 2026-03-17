Le respondieron con todo: alcaldes de Antioquia estallaron contra Iván Cepeda por sus polémicas declaraciones

Para nadie es un secreto que las declaraciones del candidato de izquierda Iván Cepeda, desataron reacciones inmediatas de líderes regionales.

Por ejemplo, la de el gobernador Andrés Julián Rendón, quien acompañado por más de 70 alcaldes del departamento, salió a rechazar públicamente sus palabras y exigió respeto por la región.

Alcaldes de Antioquia estallaron contra Iván Cepeda por sus polémicas declaraciones

La respuesta fue directa y sin matices. Rendón encabezó una defensa del departamento, destacando su papel como motor del país y enviando un mensaje contundente frente a lo que considera ataques.

Ni los violentos en armas ilegales, ni los violentos desde la legalidad, nos van a robar lo que hemos construido con tanto sacrificio. Antioquia está de pie.

A este pronunciamiento se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien elevó el tono del debate al señalar que las declaraciones de Cepeda tendrían una intención detrás.

Es un libreto premeditado de quienes odian a Antioquia. Si de Petro y su gobierno dependieran, ya hubieran borrado del mapa a Antioquia.

El mandatario también hizo referencia a la presencia de la minga indígena, señalando que, al analizar este contexto junto con las declaraciones, existiría algo premeditado.

Desde las regiones también le respondieron a Iván Cepeda

La reacción no fue aislada. Alcaldes de las nueve subregiones del departamento respaldaron al gobernador y expresaron su rechazo a las palabras del candidato.

Entre ellos, el alcalde de Tarazá, Jomer Álvarez, lanzó un señalamiento directo:

Quien se sienta a la mesa con violadores de derechos humanos es él.

Las voces locales coincidieron en defender la imagen del departamento y en cuestionar las afirmaciones que motivaron la polémica.

Finalmente, el gobernador también insistió en que no se puede aspirar al respaldo de una región atacando a su gente, en un mensaje dirigido directamente a Cepeda.