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Participantes en la Casa de los Famosos por poco se van a las manos: "No me busques"

La tensión se palpitó en los pasillos de la casa más famosa de Colombia.

Foto: APP RCN

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
07:06 p. m.
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La tensión se volvió a apoderar de la Casa de los Famosos. Este martes, Alexa Torrex y Karola, dos de las figuras más fuertes y polémicas del certamen, protagonizaron una discusión monumental que dejó al resto de los habitantes en un silencio sepulcral y a las redes sociales ardiendo en comentarios.

Y es que todo se dio luego de una discusión que inició en la sala sobre el actuar de Alejandro Estrada con Yuli Ruiz. Altafulla (quien regresó) le preguntó al actor si aún sentía algo por la modelo, a lo que Estrada respondió con firmeza que ya no había sentimientos ni atracción.

Llanto en La Casa de los Famosos: participantes recibieron contundente advertencia
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Tras su respuesta, el ambiente enardeció y más participantes hicieron parte de ello. Uno de los más polémicos como Valentino Lázaro lanzó fuertes palabras e insultos contra Alejandro y Alexa, quienes no dudaron en responder.

Karola y Alexa casi se van a los golpes en la Casa de los Famosos

La discusión se trasladó hasta la habitación, donde Alejandro expresó su inconformidad con lo que percibe como una confabulación en su contra.

En medio de la discusión, Karola estalló y arremetió de manera certera, provocando que Alexa saliera en defensa de Alejandro.

Sus comentarios fueron escalando, tanto así que ambas participantes se encararon y amenazaron con golpearse. "Te lo estoy diciendo, no te metas conmigo", dijo Karola.

A lo que Alexa contestó en tono desafiante: "¿Y qué es lo que vas a hacer?".

Por fortuna, la discusión no pasó a mayores y terminó con las participantes siendo separadas por dos hombres.

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