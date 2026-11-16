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¿Busca trabajo en el área de la construcción? IDU Bogotá anunció ofertas para obras de la av. 68

El Instituto de Desarrollo Urbano busca incorporar personal con experiencia en espacio público para avanzar con las obras del grupo 6 en la avenida 68.

¿Busca trabajo en el área de la construcción? IDU Bogotá anunció ofertas para obras de la av. 68
Foto: Alcaldía de Bofgotá

Noticias RCN

noviembre 16 de 2026
11:47 a. m.
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La avenida 68, vital para la conexión de la ciudad, cuenta con diferentes obras a lo largo de los casi 17 kilómetros de longitud y la Alcaldía de Bogotá, junto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), confirmaron que, a octubre de 2026, los avances ya se completaron en un 90,3%.

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El grupo 6 de las obras, que comprende el tramo de la Calle 46 hasta la Calle 66, ya registra un avance del 91,9%, y el IDU ha publicado dos ofertas laborales para continuar trabajando en este sector y lograr la entrega en el tiempo estipulado.

La Alcaldía de Bogotá espera entregar los grupos 3, 4, 5, 6 y 9 antes de finalizar el 2026, y de este modo lograr la conexión con la avenida Ciudad de Cali, Las Américas, avenida 68 y calle 26.

Ofertas laborales para continuar con obras de la avenida 68

A través de redes sociales y con el fin de avanzar con las obras en este importante sector, el IDU ha publicado dos ofertas laborales para que personas con experiencia se integren al equipo de trabajo; las vacantes buscan incorporar a personas que hayan trabajado en espacio público.

La primera oferta busca un Oficial de obra que cuente con 3 años de experiencia general y específica de 2 años como oficial de obra o cargos similares en proyectos de obras civiles.

La segunda vacante busca un ayudante de obra que cuente con experiencia mínima de 6 meses como ayudante de obra.

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¿Cómo aplicar a las ofertas publicadas por el IDU?

Los interesados en hacer parte del equipo de trabajo de las obras del grupo 6 en la avenida 68, y que cumplan con los requisitos, deberán enviar la hoja de vida al correo rubiela.mahecha@grupolhs.com, indicando en el asunto el cargo al cual quiere aplicar.

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