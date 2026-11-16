Vassar 2026: Llega la primera edición navideña en Bogotá

El circuito navideño de la capital colombiana cuenta este año con un nuevo e imperdible protagonista. Del 25 al 29 de noviembre, el Parque El Country (ubicado en la calle 127 con carrera 13) abrirá sus puertas a la primera edición navideña de Vassar, el consolidado festival de emprendimiento organizado por Páramo.

Durante cinco días, el espacio se transformará en un punto de encuentro ideal para vivir la temporada de fin de año con una oferta que combina música en vivo, gastronomía y un masivo apoyo al talento local.

La propuesta busca ofrecer una alternativa al caos y las largas filas de los centros comerciales tradicionales, invitando a los bogotanos a realizar sus compras decembrinas en un ambiente relajado, al aire libre y con un concepto curado al detalle.

Los grandes atractivos de esta feria

Además de las compras, la cultura y el entretenimiento ocuparán un lugar protagónico. La agenda musical incluirá presentaciones de grandes exponentes como Misi, Los 50 de Joselito y Sebastián Yepes, quienes pondrán la banda sonora a esta celebración decembrina.

Entre las novedades principales que Páramo trae para esta edición destacan dos elementos monumentales diseñados para anticipar el espíritu navideño:

Un imponente árbol de Navidad de 10 metros de alto que funcionará como una experiencia inmersiva, permitiendo a los asistentes atravesarlo y vivir la temporada desde su interior.

Una pista de hielo de 400 metros pensada para el disfrute de las familias. El acceso a esta atracción se habilitará simplemente mostrando los recibos o paquetes de las compras realizadas en el festival.

Vassar se ha consolidado como una vitrina fundamental para la economía local. En esta edición navideña participarán más de 400 emprendedores distribuidos en Plaza Vassar y los pabellones 1 y 2, abarcando categorías como moda, hogar y decoración, accesorios, salud y belleza, arte, fotografía y productos infantiles. El Pabellón 3, por su parte, estará enteramente dedicado a la gastronomía y los restaurantes.

Este año, el festival refuerza su impacto social al abrir sus puertas a la región del Pacífico. Gracias a una alianza con la Cámara de Comercio de Cali, más de 50 emprendedores afectados por el sismo ocurrido en agosto en el país tendrán un espacio comercial clave para reactivar sus negocios.

A ellos se suman 75 empresas del programa de Vitrinas Comerciales de Colsubsidio, Páramo LAB y Vassar, impulsando en total a más de 90 mipymes con alto potencial.