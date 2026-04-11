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IDU Bogotá anunció ofertas laborales para profesionales en las obras de 'La Nueva Calle 13': así puede aplicar

La entidad busca profesionales en diferentes ramas de la ingeniería con experiencia específica en diferentes puestos para unirse a las obras del tramo 1 de 'La Nueva Calle 13'.

IDU ofrece empleo a profesionales para obra de la Calle 13
Foto: IDU

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
09:59 p. m.
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El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) sigue en la labor de mejorar la movilidad de la ciudad con diferentes obras en zonas y troncales claves como lo es el tramo 1 de 'La Nueva Calle 13', ubicada en la localidad de Puente Aranda y que conecta la calle 13 con la avenida de Las Américas, la calle sexta y la carrera 50.

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Según la entidad, el avance de la obra ya completó un 50% en octubre del 2026 y una vez finalizada, mejorará la movilidad de los buses de TransMilenio, vehículos particulares, de carga, peatones y bici usuarios con más de 1 kilómetro de vía.

IDU Bogotá anunció ofertas laborales para profesionales en las obras de la nueva calle 13: así puede aplicar

Con el fin de seguir avanzando en las obras, el IDU Bogotá ha publicado dos ofertas laborales para que profesionales se integren a los avances de este importante tramo en la ciudad; las vacantes están destinadas a perfiles de ingeniería relacionada a las vías y el transporte con experiencia específica en ciertos puestos.

La primera oferta busca un residente de redes secas (eléctricas, gas, teléfono y fibra óptica), que sea profesional en ingeniería eléctrica con experiencia general de 8 años y específica de 2 años en puestos como residente de proyectos de obra o interventoría, o profesional en diseño de redes eléctricas, de gas y telecomunicaciones.

Por su parte, la segunda oferta busca un residente de obra que sea profesional en ingeniería civil, de transporte o ingeniería topográfica, con experiencia general de 8 años y específica de 2 años en puestos como director, coordinador o residente de proyectos de obra para la construcción o reforzamiento estructural de puentes vehiculares, peatonales o intersecciones a desnivel.

La última oferta busca un inspector de seguridad y salud en el trabajo (SST)/ambiental, que sea profesional en SST, salud ocupacional, ingeniería (ambiental, sanitaria civil, industrial, de vías, topográfica, forestal, recursos hídricos) o arquitectura, con experiencia general de 2 años y específica de 1 año; además, debe contar con licencia SST vigente, higiene o seguridad industrial y certificado de aprobación del curso de capacitación obligatorio sobre SST.

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¿Cómo aplicar a las ofertas laborales del IDU?

Los interesados en las vacantes, y que cumplan con los requisitos, pueden acercarse con su hoja de vida actualizada y los soportes correspondientes a la dirección: avenida de Las Américas #50-02, de lunes a viernes en la franja horaria de 7:00 a. m a 4:00 p. m.

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