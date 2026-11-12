Con el fin de descongestionar la entrada y salida de Bogotá por la Autopista Sur y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) confirmó la habilitación de un nuevo tramo en la avenida Las Torres, que concectará a la autopista sur con el paso hacia Bosa.

Orlando Molano, director del IDU, también confirmó que el segundo tramo empezará sus obras la próxima semana y el tiempo estimado de entrega será de dos meses, aproximadamente; el retraso se debió al plan de manejo de tránsito.

IDU habilita nuevo tramo para descongestionar la Autopista Sur: estos serán los beneficiados

Los habitantes del municipio de Soacha serán los principales beneficiados con la nueva habilitación del tramo en la avenida Las Torres, pues con el desvío se podrá descongestionar el paso hacia Bosa, ya que la doble calzada se conectará con la intersección de la avenida Bosa con la autopista sur.

Serán tres cuadras de doble calzada y doble carril que podrán ser utilizadas por los conductores que se dirigen de Bogotá hacia la autopista sur y, además de mejorar la movilidad, será un avance en términos de seguridad y calidad de vida para los ciudadanos, señaló la entidad.

Más novedades para la autopista sur

Además de la habilitación de la nueva calzada hacia Bosa y Soacha, la autopista sur también presentará una novedad que se extenderá durante los próximos tres meses; la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que a partir del 17 de noviembre habrá cierre total entre la calle 8 sur y la avenida Primera de Mayo en horarios nocturnos durante los fines de semana.

Movilidad Bogotá informó los desvíos autorizados así como las modificaciones en los paraderos y las rutas del SITP.