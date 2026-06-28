Reconocida multinacional despidió a 21.000 trabajadores para reemplazarlos con IA

Una reconocida multinacional redujo alrededor de 21.000 puestos de trabajo durante el último año como parte de una profunda reestructuración impulsada por su estrategia de inteligencia artificial (IA). La decisión representa aproximadamente el 13% de su fuerza laboral.

De acuerdo con información publicada por la BBC, la empresa pasó de contar con 162.000 empleados a 141.000 trabajadores a tiempo completo entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En su informe anual también reconoció que el despliegue de tecnologías de IA ha provocado, y podría seguir provocando, reducciones en su plantilla.

¿Qué empresa despidió a 21.000 empleados por su apuesta por la IA?

La compañía es Oracle, uno de los mayores proveedores de software y computación en la nube del mundo. En su informe anual explicó que la implementación de inteligencia artificial dentro de sus operaciones ha contribuido a la reducción de personal y que continuará reorganizando sus equipos para responder al crecimiento de sus negocios de nube e IA.

Según informó la BBC, Oracle destinó alrededor de US$1.800 millones en indemnizaciones por despido y otros gastos de reestructuración durante el último año fiscal. La cifra supera ampliamente los US$374 millones registrados por el mismo concepto en el ejercicio anterior.

La empresa también advirtió que este proceso de reorganización puede resultar disruptivo e incluso generar escasez de trabajadores cualificados en algunos cargos, con posibles efectos sobre la productividad y sus resultados financieros.

¿Por qué las empresas tecnológicas están reduciendo personal mientras invierten en IA?

Los despidos anunciados por Oracle hacen parte de una tendencia que atraviesa el sector tecnológico. Varias compañías han reducido sus plantillas mientras destinan cientos de miles de millones de dólares al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial, especialmente centros de datos.

Oracle aseguró a la BBC que continuará equilibrando sus recursos y reestructurando sus equipos de desarrollo para contar con el talento necesario que le permita ofrecer mejores soluciones de nube e inteligencia artificial a clientes de todo el mundo.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.