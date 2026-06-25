Matrícula cero, bonificación y empleo: así es la nueva convocatoria del Ejército Nacional

Los jóvenes colombianos que buscan una alternativa para estudiar y asegurar una vinculación laboral tienen una nueva oportunidad.

El Ejército Nacional abrió una convocatoria para ingresar a la carrera de suboficial, un proceso que incluye beneficios como matrícula cero, bonificación mensual, alimentación, alojamiento y la posibilidad de incorporarse a la institución una vez finalizada la formación.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 5 de agosto y hacen parte de los programas académicos de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. La iniciativa está dirigida tanto a bachilleres como a técnicos profesionales y tecnólogos interesados en construir una carrera dentro de la Fuerza.

¿Cómo funciona el beneficio de matrícula cero?

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es la posibilidad de acceder a matrícula cero, beneficio que se otorga de acuerdo con la clasificación del Sisbén de cada aspirante.

Además, quienes sean admitidos recibirán apoyo económico durante su formación y contarán con dotación, alojamiento y alimentación cubiertos por la institución.

RELACIONADO Ejército realizó bombardeo contra el Clan del Golfo previo al inicio de las elecciones

Los estudiantes también podrán participar en programas de movilidad académica nacional e internacional, ampliando así sus oportunidades de formación profesional.

Según explicó el Ejército, quienes ingresen al Curso de Suboficial de Arma recibirán dos años de preparación y obtendrán una doble titulación tecnológica junto con el grado militar. En el caso de los aspirantes al Curso de Suboficial Administrativo, la formación militar tendrá una duración de seis meses.

Requisitos para ingresar a la convocatoria

El Curso de Suboficial de Arma está dirigido a bachilleres entre los 17 y 24 años. Los candidatos deberán superar pruebas psicométricas, psicológicas, médicas y físicas, además de entrevistas, visita domiciliaria y poligrafía.

RELACIONADO Menor de 17 años reclutado por disidencias de las Farc murió en combates con el Ejército en Briceño

Por su parte, el Curso de Suboficial Administrativo está orientado a técnicos profesionales y tecnólogos de hasta 29 años y seis meses. También deberán acreditar experiencia relacionada con su área de formación y presentar los resultados de las pruebas Saber TyT.

La convocatoria incluye oportunidades en más de 20 áreas del conocimiento, entre ellas salud, administración, contabilidad, sistemas, criminalística, electricidad, obras civiles y mecánica.

El Ejército recordó que el proceso es gratuito y no requiere intermediarios, por lo que toda la información debe consultarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución.