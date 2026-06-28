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Rescatistas colombianos en Venezuela trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes

63 rescatistas integran el equipo USAR COL-1, que se sumó a las labores de rescate en Venezuela a primera hora del viernes, 26 de junio.

Noticias RCN

junio 28 de 2026
05:28 p. m.
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En el quinto día tras la tragedia generada por el doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5 en la costa norte de Venezuela, los 63 rescatistas del equipo USAR COL-1 se aferran a la esperanza de encontrar señales de vida donde, hoy, parece imposible.

Desde que llegaron el viernes a territorio venezolano y fueron asignados a La Guaira, han estado trabajando a contrarreloj, para salvar a quienes quedaron sepultados bajo los escombros de cerca de 800 edificios que, de acuerdo con la agencia de noticias francesa AFP, colapsaron el pasado miércoles, 24 de junio.

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Lo más difícil en medio ha sido enfrentar el dolor de las familias:

En diálogo con Noticias RCN, el capitán Alberto José Hernández, líder adjunto del equipo USAR COL-1, señaló que lo más difícil desde que su equipo inició labores de búsqueda ha sido enfrentar el dolor y la desolación:

“Aquí estamos, pero no es fácil enfrentarse a situaciones como esta. Nosotros sabemos manejar el riesgo, pero ver el sufrimiento de las familias es algo que rompe el corazón”.

Su equipo se apoya en equipos tecnológicos y perros de rescate para encontrar a personas que, inmersas en el silencio y el concreto, guardan la esperanza de ser rescatados:

“Utilizamos diferentes medios, desde la búsqueda física, que realizamos mediante procedimientos de llamada y escucha; la búsqueda canina, que tiene un alto nivel de certeza, y la búsqueda tecnológica”.

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Equipo USAR COL-1 logró rescatar a un menor de edad:

En una de sus últimas operaciones de rescate, los integrantes del USAR COL-1 lograron encontrar y sacar de los escombros a un menor de edad, que aguardó durante días bajo toneladas de cemento y ladrillo.

En palabras del rescatista del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Nelson Quintín: “Fue un momento de alegría, se le hinca a uno el corazón y tiende a quebrarse en algún momento, de la emoción, de la alegría. Se siente una gran nostalgia, incluso ganas de llorar, pero se logró el objetivo y, gracias a Dios, el niño salió ileso y fue trasladado a un centro médico. Esperamos que esté bien”.

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