¿Fin del efectivo? Pagos digitales se consolidan como la infraestructura esencial de los colombianos

El Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) se ha consolidado como uno de los servicios clave para los pagos y compras en línea en Colombia, con un crecimiento sostenido tanto en el número como en el valor de las transacciones.

Durante el primer trimestre de 2026, la plataforma procesó 236 millones de operaciones, un 12% más que en el mismo periodo de 2025. En términos de valor, el incremento fue aún más relevante: las transacciones realizadas a través de PSE crecieron 28 %, movilizando cerca de $910 billones de pesos en los primeros tres meses del año.

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Estas cifras confirman una tendencia clara: los pagos digitales ya no son una alternativa, sino una infraestructura esencial para la vida económica de los colombianos.

El crecimiento de los pagos digitales en el país

Detrás del crecimiento transaccional hay un cambio estructural en la forma en que los usuarios se relacionan con su dinero. Cada pago realizado por PSE representa menos filas, menos desplazamientos y más tiempo recuperado, con un impacto directo en la productividad personal. Pagar desde un celular, una tablet o un computador dejó de ser sinónimo de comodidad para convertirse en una decisión de eficiencia económica.

En ese contexto, PSE no se limita a facilitar pagos: reduce fricciones cotidianas, optimiza los trámites y devuelve valor a un recurso cada vez más escaso: el tiempo.

“Las categorías con mayor número de transacciones en PSE durante el primer trimestre de 2026 reflejan cómo los pagos digitales se integran cada vez más en la vida diaria de las personas. El uso del botón para compras, obligaciones financieras y recarga de billeteras demuestran que PSE no solo facilita el cumplimiento de pagos, sino que acompaña decisiones cotidianas de consumo, manejo financiero y uso de servicios digitales”, afirmó Juan Diego Jaramillo González, Vicepresidente Comercial de ACH Colombia, empresa creadora de PSE.

Seguridad y confianza en una economía que no se detiene

El crecimiento del 28% en el monto transado no es casualidad. Responde a una mayor confianza en los pagos digitales, a la consolidación de procesos seguros y a la necesidad de usar la tecnología sin restricciones de horario o ubicación. En un entorno donde la inmediatez pasó de ser un valor agregado a una expectativa básica, PSE responde con agilidad real: pagos que se resuelven en segundos.

“Los pagos digitales no solo impulsan la eficiencia, también fortalecen la seguridad. Reducir el uso de efectivo disminuye riesgos reales para las personas. Cada transacción digital es una elección por la tranquilidad, la protección del dinero y una experiencia de pago más confiable”, concluyó Jaramillo González.

Con estos resultados, el botón PSE se sigue consolidando como un aliado determinante en la economía colombiana. No solo conecta personas con empresas y entidades, sino que soporta un modelo de vida digital donde la tecnología está al servicio del tiempo, la seguridad y la eficiencia.