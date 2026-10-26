Pagos digitales en auge: PSE crece un 7% y arrasa en el Hot Sale

El Hot Sale cerró con un balance altamente positivo para el Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), registrando un crecimiento notable en el número de compras frente a la edición previa de marzo y dejando resultados que marcan la antesala ideal para las grandes temporadas comerciales de fin de año.

Entre el 19 y el 23 de octubre de 2026, la plataforma registró más de 3 millones de compras durante la más reciente edición del Hot Sale. Con esta cifra, el servicio se consolidó como una de las alternativas más relevantes y preferidas por los usuarios que buscaron realizar sus compras de forma fácil y segura, pagando de manera directa desde sus respectivas entidades financieras mientras aprovechaban las ofertas de una de las jornadas más importantes del comercio electrónico.

Esta cifra representó un crecimiento del 7 % en comparación con la edición de Hot Sale realizada entre el 16 y el 20 de marzo de 2026. Este incremento evidencia una mayor utilización de PSE durante esta temporada comercial, reflejando a su vez el dinamismo constante de los pagos digitales en momentos de alta actividad y concurrencia en el comercio electrónico.

Cifras del más reciente Hot Sale

Los resultados obtenidos también muestran la manera en que jornadas como el Hot Sale movilizan masivamente las compras a través de los canales digitales, demostrando que los medios de pago forman una parte fundamental de la experiencia del consumidor. En este contexto, PSE facilitó millones de operaciones a lo largo de los cinco días que duró la campaña, conectando de forma eficiente a los compradores con los comercios participantes mediante el pago directo desde sus entidades financieras.

De este modo, el cierre exitoso del Hot Sale da paso inmediato a dos de las temporadas comerciales más importantes y esperadas del cierre de año: Black Friday y las tradicionales compras navideñas. Ante este panorama, PSE se prepara activamente para acompañar este nuevo ciclo de consumo digital, en el cual millones de colombianos buscarán aprovechar las mejores promociones y realizar todas sus compras de fin de año de manera rápida y confiable a través de los canales online.

El respaldo y trayectoria de ACH Colombia

Detrás de estas cifras se encuentra la gestión de ACH Colombia S.A., una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera que fue creada en el año 1997 como una Cámara de Compensación Automatizada. Actualmente, la compañía cuenta con más de 40 entidades financieras vinculadas a sus diferentes servicios.

Con 29 años de trayectoria trabajando incansablemente por facilitar los pagos, las compras y las transferencias en el territorio nacional, ACH Colombia ofrece un portafolio robusto que incluye servicios como ACH Transferencias, el Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), el Servicio Operativo de Información (SOI), ACH Data, y sus alternativas más recientes: TESO PSE y ACH En-línea.

Gracias a su labor constante en favor de la digitalización, ACH Colombia ha recibido importantes reconocimientos por su impacto positivo, destacándose en los Premios al Desarrollo Digital 2022 de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como en la categoría de Innovación dentro de los Premios Dejando Huella 2024.