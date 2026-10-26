¿Están cambiando las motos de siempre? Estas alternativas ganan terreno en Colombia

Las motocicletas de combustión comparten cada vez más espacio en la oferta del mercado colombiano con motos eléctricas, ciclomotores y bicimotos. Esta diversificación incorpora nuevas alternativas para los usuarios y pone sobre la mesa aspectos como la autonomía, los costos de operación y la eficiencia.

Una cifra permite observar parte de ese movimiento: durante 2024, las importaciones de productos comercializados como bicicletas eléctricas aumentaron más del 700 %, según la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI. El indicador corresponde a esa categoría, no a la totalidad de motos eléctricas.

Las opciones eléctricas amplían el mercado de las dos ruedas

El desarrollo de nuevas tecnologías y la búsqueda de opciones más eficientes para recorridos urbanos acompañan esta transformación. La oferta incluye vehículos con distintas características, mientras la electricidad adquiere mayor presencia en un mercado históricamente dominado por la combustión.

“Las motos eléctricas están pasando de ser una alternativa emergente a ocupar un lugar cada vez más visible dentro del ecosistema de las dos ruedas”, explica Guillermo Pajón, gerente general de PRISMA.

El cambio ocurre en un país que cerró 2025 con 13.528.164 motocicletas activas, equivalentes al 63 % del parque automotor registrado, según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Además, entre enero y agosto de 2026 se registraron 899.078 motocicletas nuevas, un crecimiento del 28,94 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la ANDI y Fenalco.

Bogotá reunirá parte de las novedades de movilidad alternativa

Las tecnologías de este segmento tendrán un espacio en Expo2Ruedas 2026, que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Corferias, Bogotá. El pabellón 4 estará dedicado a movilidad alternativa.

La edición anterior incluyó bicimotos, trimotos, cuatrimotos y patinetas eléctricas. Este año, la exhibición volverá a reunir alternativas que reflejan la diversificación de la oferta y las nuevas posibilidades de transporte disponibles en Colombia.