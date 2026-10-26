Ucrania y Suecia pulen detalles para lo que será la llegada de los primeros aviones Gripen

El gobierno de Ucrania dio a conocer que se están ultimando detalles para la llegada de los aviones Gripen de la empresa Saab, los cuales reforzarán su defensa aérea de los ataques rusos.

Evgeniy Khmara, ministro de Defensa de Ucrania, conversó por teléfono con su homólogo sueco Pål Jonson y la charla se centró en los preparativos para las aeronaves y el suministro de misiles interceptores con el fin de hacerle frente a las amenazas balísticas.

Los misiles y armamento del acuerdo

“Ucrania está dispuesta a colaborar con sus socios en diversos mecanismos de suministro. Cada entrega de misiles interceptores y cada oportunidad de proteger a la población y a las infraestructuras para nosotros”, declaró el ministro Khmara.

Aparte de los Gripen, se contempla el envío de interceptores Patriot, misiles IRIS-T y MANPADS. Dada la urgencia del requerimiento, Ucrania propuso que Suecia disponga de sus existencias actuales a cambio de futuras entregas.

El acuerdo por las aeronaves se cerró a finales de junio con la adquisición de 16 modelos polivalentes E. Para ese momento, se concretó que los aviones iban a operar en suelo ucraniano a partir de 2029 y se incluyeron los agregados, tales como el suministro de equipo y mantenimiento continuo.

¿Cuándo llegarán los aviones?

Mientras llega el tiempo para que arriben los aviones, el personal ucraniano está siendo entrenado.

La Fuerza de Defensa de Ucrania precisó que la escogencia de los Gripen se basó en: la superioridad tecnológica y baja detectabilidad, mayor rendimiento y armamento. Este modelo cuenta con un radar AESA de última generación, un sistema de guerra electrónica, un motor avanzado y un misil aire-aire Meteor, entre otras características.

Ahora bien, con respecto al pago, se acordó que fuera mediante un préstamo europeo que tiene como veedor al Reino Unido, socio de Ucrania. De igual forma, antes de que se den los aviones, también se acordó la llegada de una variante, mientras los primeros modelos arriban en 2027.