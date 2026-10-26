Reconocimiento facial en el Pascual Guerrero: la apuesta de América de Cali

El ingreso al estadio Pascual Guerrero de Cali tendrá una nueva alternativa tecnológica en una prueba piloto programada para el jueves 29 de octubre de 2026.

Tuboleta y América de Cali implementarán FacePass, un sistema de reconocimiento facial que será evaluado durante el partido frente a Fortaleza, con el objetivo de medir su funcionamiento en condiciones reales de operación.

La iniciativa contará con la participación voluntaria de 270 abonados mayores de edad de la localidad Oriental. Esta primera fase permitirá observar cómo responde la tecnología durante el acceso al escenario deportivo y recoger la percepción de los aficionados sobre el uso de datos biométricos para ingresar a un partido de fútbol.

Según la información entregada por Tuboleta, FacePass ha permitido reducir en un 60 % los tiempos de ingreso, con un promedio de dos segundos por hincha. Estas cifras corresponden a los resultados reportados por la empresa y uno de los aspectos que se evaluarán durante la prueba en el Pascual Guerrero.

¿Cómo funciona FacePass para ingresar al estadio Pascual Guerrero?

FacePass funciona mediante un registro previo en el que cada usuario vincula su identidad con sus datos biométricos. Una vez completado ese proceso, el sistema valida el rostro del asistente en el punto de ingreso, sin necesidad de presentar documentos adicionales para identificarse ni depender de un teléfono celular para acceder al estadio.

La prueba del 29 de octubre servirá para medir los tiempos de ingreso, analizar el impacto del reconocimiento facial en la logística de acceso y conocer la experiencia de los participantes. Los resultados permitirán evaluar el desempeño de la herramienta durante un evento deportivo y determinar cómo responde ante las condiciones reales de operación.

La implementación también se enmarca en la búsqueda de alternativas para mejorar la seguridad en los escenarios deportivos. En el caso del América de Cali, la identificación biométrica se plantea como una herramienta que podría contribuir a individualizar a quienes protagonicen hechos violentos dentro del estadio, con el propósito de facilitar la identificación de los responsables y evitar que las consecuencias recaigan sobre el conjunto o sobre otros aficionados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.