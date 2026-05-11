Pagos rechazados erróneamente: el costo oculto que golpea al comercio digital

Las fallas en los sistemas de pago representan uno de los mayores costos ocultos del comercio digital. De acuerdo con The Global Payment Infrastructure Playbook 2026, un informe publicado por la fintech global YUNO, el ecommerce mundial pierde más de US$440.000 millones al año debido a pagos rechazados erróneamente, es decir, transacciones legítimas que son bloqueadas por sistemas de riesgo o fallas técnicas.

El informe advierte que este fenómeno refleja un problema estructural en la economía digital. Aunque el comercio online continúa creciendo a nivel global, muchas empresas aún operan sobre infraestructuras de pago diseñadas hace décadas, lo que limita su capacidad para procesar transacciones de forma eficiente en un entorno cada vez más digital y globalizado.

De hecho, cerca de decenas de billones de dólares en transacciones siguen pasando por infraestructuras heredadas/legacy de los años 80.

A esto se suma la creciente complejidad del ecosistema de pagos. Actualmente existen más de 1.000 métodos de pago y más de 100 redes de adquirencia en el mundo, cada uno con diferentes regulaciones, sistemas de autenticación y preferencias de uso por país.

El costo oculto de US$440 mil millones que golpea al comercio digital

En este contexto, lo que para los consumidores parece un proceso simple, hacer clic en “pagar”, implica en realidad una compleja red de tecnologías que gestionan identidad, fraude, cumplimiento regulatorio y liquidación de fondos en múltiples mercados.

A pesar de estos desafíos, el cambio hacia los pagos digitales continúa acelerándose. Según el estudio, el 66% del valor del ecommerce global ya se paga mediante métodos digitales, una cifra que podría alcanzar el 79% para 2030.

Las billeteras digitales lideran esta transformación. Actualmente representan el 49% del gasto global en ecommerce y se espera que superen el 60% antes de que termine la década, impulsadas por el crecimiento del comercio móvil y por nuevas generaciones de consumidores más familiarizadas con los pagos digitales.

De hecho, el informe proyecta que más de tres cuartas partes de la población mundial utilizarán billeteras digitales en 2030, consolidándolas como uno de los métodos de pago dominantes en la economía digital.

Frente a este panorama, cada vez más empresas están adoptando tecnologías que les permiten optimizar sus flujos de pago y reducir fricciones en el proceso de compra. Entre ellas destacan las plataformas de orquestación de pagos, que integran múltiples proveedores, métodos de pago y redes financieras en una sola capa de infraestructura.

Este tipo de tecnología permite dirigir cada transacción hacia el canal con mayor probabilidad de aprobación, reduciendo fallas y mejorando la experiencia del usuario. De acuerdo con el estudio, alrededor del 30% de los pagos fallidos pueden recuperarse mediante sistemas inteligentes de reintento y enrutamiento.

“Hoy los pagos dejaron de ser solo una operación técnica para convertirse en un motor estratégico de crecimiento. Las empresas que logran optimizar sus flujos de pago pueden reducir fricciones, mejorar la experiencia del cliente y recuperar ingresos que antes se perdían por fallas en la infraestructura”, afirmó Walter Campos General Manager Latam de YUNO.

Incluso pequeñas mejoras en el desempeño de los pagos pueden tener un impacto significativo en los resultados de las compañías. Según el informe, un aumento del 1% en las tasas de aprobación puede representar millones de dólares adicionales para empresas de gran escala.

El estudio también identifica varias tendencias que marcarán la evolución del sector en los próximos años, entre ellas el crecimiento de los pagos instantáneos, la expansión de los sistemas de pago locales y el uso de inteligencia artificial para optimizar decisiones en tiempo real.

En este escenario, la infraestructura de pagos está evolucionando desde simples sistemas de procesamiento hacia plataformas inteligentes capaces de optimizar transacciones, reducir fraudes y recuperar ingresos de forma automática.

Para las empresas que operan en la economía digital, la capacidad de adaptarse a nuevos métodos de pago, regulaciones y comportamientos del consumidor se está convirtiendo en un factor clave de competitividad.