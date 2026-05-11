Decisión de última hora en la Casa de los Famosos: Jefe amenazó con sancionar a participantes

La Casa de los Famosos vive su recta final con la definición de los finalistas de esta temporada. Tras la salida de Campanita, los concursantes que siguen en competencia son, Juanda Caribe, Alejo Estrada, Tebi, Mariana Zapata, Beba y Valentino.

Ahora bien, en esta jornada de lunes, los participantes se encontraron con varias sorpresas que podrían mover la competencia. Una de estas fue el regreso de la IA, la cual generó caos hace unas semanas en las instalaciones.

"La IA volvió con una versión actualizada y más peligrosa a La Casa de los Famosos Colombia", se informó este lunes.

Jefe tomó decisión que puso en alerta a los famosos

Ahora bien, más allá de lo que sucede en la competencia, este lunes, el Jefe advirtió a los famosos de quedar sancionados por cuenta de los famosos 'fandoms', quienes en ocasiones se ubican en las afueras de la casa para apoyar a sus favoritos.

"Si sus fandoms interrumpen la prueba de liderazgo, todos serán sancionados, así que espero que les manden un mensaje", dijo el Jefe.

Ante esta advertencia, los seis famosos mandaron mensajes a sus seguidores para que bajaran los ánimos y no dañaran el juego de sus favoritos.

¿Qué pasará este lunes en la Casa de los Famosos?

Este lunes, dos participantes (Beba o Mariana) ingresarán al top 5 de la Casa de los Famosos al quedar en la gran final de la prueba de líder.

Ambas concursantes ganaron las respectivas rondas que se disputaron en esta jornada de lunes y lucharán por el liderazgo.

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