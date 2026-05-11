¡Llegar al aeropuerto El Dorado será más fácil! Transmilenio dio anuncio que alegra a miles

Transmilenio dio una noticia que alegra a miles de personas en Fontibón. Los trancones pueden ser cosa del pasado.

Para nadie es un secreto que el tráfico es una de las complicaciones que más aqueja a los ciudadanos. A pesar de ser una situación presente desde hace décadas, lo cierto es que las obras en curso han aumentado los tiempos de espera.

Ruta alimentadora K338 ya opera

Una de las zonas más afectadas por la movilidad es la localidad de Fontibón, especialmente por la conexión hacia el aeropuerto El Dorado en el occidente de la ciudad.

Por eso, Transmilenio puso en marcha la nueva ruta alimentadora K338 que beneficia a los seis barrios que rodean al aeropuerto y a El Refugio. María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad, afirmó que facilitará el transporte en las horas pico.

Horarios y recorrido

La ruta operará de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.; y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Estos horarios son cuando, según el análisis de Transmilenio, mayor cantidad de usuarios hay.

Sumado a ello, apoyará a la ruta TC6, la cual es la que recibe la alta demanda. Frente a este servicio, se mantendrá sin cambios, pero con una nueva nomenclatura: K337 San Pablo Jericó.

La entidad recalcó que la proyección es que los tiempos destinados para ir al Portal Eldorado se reduzcan y a la par haya más alimentadores transitando cuando se requiere apoyo.

Ahora bien, el recorrido es de la siguiente forma. Con rumbo al portal Eldorado, estará en El Refugio – avenida calle 24, La Cabaña – calle 23D y Puerta de Teja – avenida calle 26. La dirección contraria es: en Puerto Tejada – avenida calle 24, Parque Atahualpa – calle 23G y El Refugio – calle 23B.

“Tras un análisis técnico, Transmilenio definió la implementación de esta nueva ruta alimentadora para mejorar la oferta de servicios a los usuarios en la zona del barrio El Refugio y barrios aledaños”, concluyó la entidad.