Países donde se puede comprar la ciudadanía: precios y requisitos en 2025
Países que permiten comprar la ciudadanía por inversión en 2025. Conozca cuánto cuesta obtener un segundo pasaporte, los destinos más exclusivos y las opciones más accesibles.
01:42 p. m.
En un mundo cada vez más globalizado, los programas de ciudadanía por inversión se han convertido en una alternativa atractiva para empresarios y personas con alto poder adquisitivo que buscan ampliar sus oportunidades de residencia, movilidad y negocio.
Estas iniciativas permiten adquirir una segunda nacionalidad mediante inversiones económicas significativas, donaciones o aportes a fondos nacionales.
Los países donde se puede comprar la ciudadanía
De acuerdo con la firma especializada Henley & Partners, existen al menos 13 países con programas activos de ciudadanía por inversión.
Entre los más reconocidos están Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Turquía, todos con políticas consolidadas que han atraído a miles de solicitantes en los últimos años.
En el Caribe, estos programas se destacan por su rapidez y accesibilidad:
- Antigua y Barbuda permite obtener la ciudadanía a través de una donación o inversión inmobiliaria.
- Dominica y Santa Lucía exigen contribuciones al fondo estatal o compra de propiedades aprobadas.
- Granada y San Cristóbal y Nieves mantienen los programas más antiguos de la región, con beneficios como exenciones fiscales y acceso a más de 140 países sin visa.
Los destinos más costosos para comprar ciudadanía
En Europa, las cifras son mucho más altas. Países como Malta, Montenegro y Austria figuran entre los más costosos, con aportes que rondan o superan los US$500.000, además de estrictos requisitos de residencia y verificación de antecedentes.
Según Global Citizen Solutions, otras naciones como Egipto, Jordania y Macedonia del Norte también ofrecen opciones de ciudadanía por inversión en 2025, con montos más moderados y plazos más cortos.
Aunque atractivos, estos programas están bajo creciente escrutinio internacional. Expertos indican que algunos, como el de Malta, han enfrentado sanciones o suspensiones por parte de la Unión Europea.