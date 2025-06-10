Países donde se puede comprar la ciudadanía: precios y requisitos en 2025

En un mundo cada vez más globalizado, los programas de ciudadanía por inversión se han convertido en una alternativa atractiva para empresarios y personas con alto poder adquisitivo que buscan ampliar sus oportunidades de residencia, movilidad y negocio.

Estas iniciativas permiten adquirir una segunda nacionalidad mediante inversiones económicas significativas, donaciones o aportes a fondos nacionales.

Los países donde se puede comprar la ciudadanía

De acuerdo con la firma especializada Henley & Partners, existen al menos 13 países con programas activos de ciudadanía por inversión.

Entre los más reconocidos están Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Turquía, todos con políticas consolidadas que han atraído a miles de solicitantes en los últimos años.

En el Caribe, estos programas se destacan por su rapidez y accesibilidad:

Antigua y Barbuda permite obtener la ciudadanía a través de una donación o inversión inmobiliaria.

permite obtener la ciudadanía a través de una donación o inversión inmobiliaria. Dominica y Santa Lucía exigen contribuciones al fondo estatal o compra de propiedades aprobadas.

exigen contribuciones al fondo estatal o compra de propiedades aprobadas. Granada y San Cristóbal y Nieves mantienen los programas más antiguos de la región, con beneficios como exenciones fiscales y acceso a más de 140 países sin visa.

Los destinos más costosos para comprar ciudadanía

En Europa, las cifras son mucho más altas. Países como Malta, Montenegro y Austria figuran entre los más costosos, con aportes que rondan o superan los US$500.000, además de estrictos requisitos de residencia y verificación de antecedentes.

Según Global Citizen Solutions, otras naciones como Egipto, Jordania y Macedonia del Norte también ofrecen opciones de ciudadanía por inversión en 2025, con montos más moderados y plazos más cortos.

Aunque atractivos, estos programas están bajo creciente escrutinio internacional. Expertos indican que algunos, como el de Malta, han enfrentado sanciones o suspensiones por parte de la Unión Europea.