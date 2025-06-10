CANAL RCN
Economía

Países donde se puede comprar la ciudadanía: precios y requisitos en 2025

Países que permiten comprar la ciudadanía por inversión en 2025. Conozca cuánto cuesta obtener un segundo pasaporte, los destinos más exclusivos y las opciones más accesibles.

Comprar ciudadanía: países disponibles
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
01:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un mundo cada vez más globalizado, los programas de ciudadanía por inversión se han convertido en una alternativa atractiva para empresarios y personas con alto poder adquisitivo que buscan ampliar sus oportunidades de residencia, movilidad y negocio.

Personas que están exentas del examen de inglés para acceder a la ciudadanía en Estados Unidos
RELACIONADO

Personas que están exentas del examen de inglés para acceder a la ciudadanía en Estados Unidos

Estas iniciativas permiten adquirir una segunda nacionalidad mediante inversiones económicas significativas, donaciones o aportes a fondos nacionales.

Los países donde se puede comprar la ciudadanía

De acuerdo con la firma especializada Henley & Partners, existen al menos 13 países con programas activos de ciudadanía por inversión.

Entre los más reconocidos están Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Turquía, todos con políticas consolidadas que han atraído a miles de solicitantes en los últimos años.

En el Caribe, estos programas se destacan por su rapidez y accesibilidad:

Nuevos pagos de hasta 500.000 pesos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Link para consultar con su cédula
RELACIONADO

Nuevos pagos de hasta 500.000 pesos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Link para consultar con su cédula

  • Antigua y Barbuda permite obtener la ciudadanía a través de una donación o inversión inmobiliaria.
  • Dominica y Santa Lucía exigen contribuciones al fondo estatal o compra de propiedades aprobadas.
  • Granada y San Cristóbal y Nieves mantienen los programas más antiguos de la región, con beneficios como exenciones fiscales y acceso a más de 140 países sin visa.

Los destinos más costosos para comprar ciudadanía

En Europa, las cifras son mucho más altas. Países como Malta, Montenegro y Austria figuran entre los más costosos, con aportes que rondan o superan los US$500.000, además de estrictos requisitos de residencia y verificación de antecedentes.

Según Global Citizen Solutions, otras naciones como Egipto, Jordania y Macedonia del Norte también ofrecen opciones de ciudadanía por inversión en 2025, con montos más moderados y plazos más cortos.

Aunque atractivos, estos programas están bajo creciente escrutinio internacional. Expertos indican que algunos, como el de Malta, han enfrentado sanciones o suspensiones por parte de la Unión Europea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emprendimiento

Aurora lanza “Potencia Plateada”, un programa pionero para transformar el envejecimiento en ventaja empresarial

Finanzas personales

Los bienes que le pueden quitar por embargos si incumple sus deudas

Colpensiones

Colpensiones: así puede acceder a pensión con solo 500 semanas cotizadas

Otras Noticias

Ejército Nacional

¿Qué hay detrás de la polémica con los helicópteros MI-17? Ejército ya había advertido incumplimientos

La empresa responsable de los incumplimientos señalados por el Ejército Nacional se llama Vertol System, que firmó el contrato en diciembre de 2024.

Enfermedades

La peligrosa moda de TikTok de tapar la boca con cinta para roncar que pone en riesgo la respiración

Usar cinta para roncar no funciona y pone su salud en peligro innecesario. El reto de TikTok que alarmó a los profesionales de la salud.

Artistas

Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos

Yina Calderón

Yina Calderón, entre lágrimas, confirmó la muerte del amor de su vida

Canal RCN

Comunicado de la Selección Colombia: cambio de última hora en la convocatoria por lesión