Nuevos pagos de hasta 500.000 pesos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Link para consultar con su cédula

Uno de los programas de subsidios del gobierno nacional, como lo es Renta Ciudadana, anunció este jueves 18 de septiembre, el inicio de un nuevo ciclo de pagos, el cual beneficia a millones de colombianos que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el país.

El pago de estos ciclos de Renta Ciudadana depende de la línea de intervención a la que pertenezca el hogar, pero en el marco de la Línea de Valoración del Cuidado, que prioriza hogares con jefatura monoparental y niños en primera infancia, el pago es de $500.000 pesos cada 45 días.

Por otro lado, desde el DPS también se anunció el pago de Devolución del IVA, el cual es una compensación económica para los hogares en situación de pobreza.

En el caso de Devolución del IVA, el monto de este subsidio es de 106.000 pesos por hogar. Este valor se entrega en tres ciclos anuales, y representa un aumento en comparación con el año anterior para ajustarse a la inflación y la actualización del Valor Unitario Tributario (UVT).

LINK para consultar con su cédula el pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Es importante recordar que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha armonizado ambos programas, y en algunos casos, los hogares pueden recibir el pago de los dos subsidios de manera conjunta, aunque los montos se calculan de forma independiente para cada programa.

El inicio de estos pagos se dará desde el próximo 25 de septiembre y se extenderá hasta el 13 de octubre, según confirmó el DPS.

El Banco Agrario de Colombia entregará los recursos a través de cuentas bancarias y giros, según las condiciones de cada hogar. Con esta estrategia se busca mayor cobertura, eficiencia y seguridad en la entrega de los apoyos económicos.

Así puede consultar el pago: