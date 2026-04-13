Edad mínima para usar patineta eléctrica en Colombia: esto dice la nueva ley

La movilidad en Colombia sigue evolucionando y, con ella, las reglas para quienes utilizan vehículos alternativos como las patinetas eléctricas.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025, el país estableció nuevas condiciones claras sobre su uso, especialmente en temas como edad mínima, seguridad y circulación.

Edad mínima para conducir patineta eléctrica en Colombia

Uno de los puntos que más dudas genera es la edad permitida. Según la nueva ley, la edad mínima general para conducir una patineta eléctrica en Colombia es de 16 años. Esto significa que solo las personas que cumplan con este requisito pueden movilizarse libremente por las vías autorizadas.

Sin embargo, la normativa incluye una excepción importante, pues los menores desde los 12 años sí pueden usar estos vehículos, pero únicamente en ciclorrutas. Es decir, no pueden circular por calles ni avenidas, ya que su uso está limitado a espacios diseñados para este tipo de movilidad.

La ley también define estos dispositivos como vehículos de uso individual impulsados por motor eléctrico, cuya potencia no supere los 1000 W, pensados principalmente para trayectos urbanos.

Reglas clave de seguridad y circulación

Además de la edad, la norma establece condiciones estrictas para garantizar la seguridad. Por ejemplo, las patinetas eléctricas tienen prohibido circular por andenes, ya que estos son exclusivos para peatones. Su uso está permitido únicamente en ciclorrutas y en vías que autoricen las autoridades locales.

En cuanto a la velocidad, el límite es de 25 km/h en ciclorrutas y puede llegar hasta 40 km/h en vías habilitadas.

Otro aspecto clave es la seguridad en horarios nocturnos. Entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., los usuarios deben portar casco, elementos reflectivos y luces delanteras y traseras.

Además, se exige una conducción responsable, señalizando maniobras y evitando cargar objetos que afecten la estabilidad.