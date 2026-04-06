Ojo: estas son las motos eléctricas deben hacer tecnomecánica en Colombia

El crecimiento de las motos eléctricas en Colombia ha traído consigo nuevas preguntas sobre su regulación. Una de las más frecuentes es si estos vehículos deben cumplir con la revisión técnico-mecánica. La respuesta es clara: sí, pero no en todos los casos.

De acuerdo con la normativa vigente, todas las motos eléctricas matriculadas deben someterse a este control obligatorio, tal como ocurre con las motocicletas tradicionales. Esto incluye tanto vehículos de uso particular como público.

¿Qué motos eléctricas deben hacer la revisión?

La Ley 2294 de 2023 establece que “los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula”.

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Esto significa que si una moto eléctrica fue matriculada en 2024, deberá realizar su primera revisión en 2026, y posteriormente hacerlo cada año. La medida aplica sin importar si el motor es eléctrico o de combustión.

Sin embargo, hay una excepción importante: las bicicletas eléctricas no están obligadas a realizar este proceso, ya que no requieren matrícula, ni placa, ni licencia de tránsito.

¿Qué revisan y beneficios para vehículos eléctricos?

Durante la revisión técnico-mecánica, los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) evalúan diferentes aspectos del vehículo para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. Entre ellos están la inspección sensorial, luces, suspensión, sistema de frenos, dirección y el sistema eléctrico.

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Además, existe un beneficio económico para los usuarios de motos eléctricas. Según la Resolución 20213040039485, estos vehículos tienen un descuento del 30 % en el valor de la revisión.

“Los Centros de Diagnóstico Automotor aplicarán un descuento del treinta por ciento (30%) en el valor del servicio”, señala la norma.

No cumplir con esta obligación puede generar sanciones, multas e incluso la inmovilización del vehículo. Por eso, es clave verificar si su moto eléctrica está matriculada y cumplir con los tiempos establecidos para evitar problemas.