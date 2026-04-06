CANAL RCN
Economía

Ojo: estas son las motos eléctricas deben hacer tecnomecánica en Colombia

¿Tiene moto eléctrica? Conozca cuáles deben hacer revisión técnico-mecánica en Colombia, cuándo aplica y cómo evitar multas o sanciones.

Ojo: estas son las motos eléctricas deben hacer tecnomecánica en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 06 de 2026
06:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El crecimiento de las motos eléctricas en Colombia ha traído consigo nuevas preguntas sobre su regulación. Una de las más frecuentes es si estos vehículos deben cumplir con la revisión técnico-mecánica. La respuesta es clara: sí, pero no en todos los casos.

Así quedó la tarifa de SOAT para motos eléctricas en el año 2026: téngalo en cuenta
RELACIONADO

Así quedó la tarifa de SOAT para motos eléctricas en el año 2026: téngalo en cuenta

De acuerdo con la normativa vigente, todas las motos eléctricas matriculadas deben someterse a este control obligatorio, tal como ocurre con las motocicletas tradicionales. Esto incluye tanto vehículos de uso particular como público.

¿Qué motos eléctricas deben hacer la revisión?

La Ley 2294 de 2023 establece que “los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula”.

Ministerio de Transporte confirma qué motos no deberán hacer tecnomecánica en 2026
RELACIONADO

Ministerio de Transporte confirma qué motos no deberán hacer tecnomecánica en 2026

Esto significa que si una moto eléctrica fue matriculada en 2024, deberá realizar su primera revisión en 2026, y posteriormente hacerlo cada año. La medida aplica sin importar si el motor es eléctrico o de combustión.

Sin embargo, hay una excepción importante: las bicicletas eléctricas no están obligadas a realizar este proceso, ya que no requieren matrícula, ni placa, ni licencia de tránsito.

¿Qué revisan y beneficios para vehículos eléctricos?

Durante la revisión técnico-mecánica, los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) evalúan diferentes aspectos del vehículo para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. Entre ellos están la inspección sensorial, luces, suspensión, sistema de frenos, dirección y el sistema eléctrico.

Estos son los requisitos que dicta la ley para conducir una moto eléctrica en el país
RELACIONADO

Estos son los requisitos que dicta la ley para conducir una moto eléctrica en el país

Además, existe un beneficio económico para los usuarios de motos eléctricas. Según la Resolución 20213040039485, estos vehículos tienen un descuento del 30 % en el valor de la revisión.

“Los Centros de Diagnóstico Automotor aplicarán un descuento del treinta por ciento (30%) en el valor del servicio”, señala la norma.

No cumplir con esta obligación puede generar sanciones, multas e incluso la inmovilización del vehículo. Por eso, es clave verificar si su moto eléctrica está matriculada y cumplir con los tiempos establecidos para evitar problemas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Nequi suspenderá envíos y recibos de dinero en abril: esta es la fecha exacta

Finanzas personales

Ser fiador o codeudor en Colombia: estos son los riesgos y consecuencias

Fuerzas Militares

Subsidio de vivienda: militares y policías podrán acceder a doble beneficio en 2026

Otras Noticias

Bogotá

Disturbios en la Carrera 30: piedras contra buses de TransMilenio durante manifestaciones

El Distrito anunció acciones legales contra uno de los responsables ya identificado.

La casa de los famosos

Exparticipante de La Casa de los Famosos fue víctima de robo: “Estoy recuperando todo”

El famoso tomó sus redes para hacer una advertencia a sus seguidores y contactos cercanos.

Estados Unidos

Revelan detalles inéditos de la operación de rescate del piloto que sobrevivió al derribo del avión F-15 por Irán

James Rodríguez

Hay novedades sobre la salud de James Rodríguez: contundente comunicado de Minnesota United

Enfermedades

Médicos en Barranquilla lograron operar un feto en gestación para corregir la hidrocefalia