Así quedó la tarifa de SOAT para motos eléctricas en el año 2026: téngalo en cuenta

El panorama de la movilidad en Colombia está atravesando una transformación sin precedentes. Lo que hace unos años se veía como una alternativa de nicho, hoy es una realidad masiva en las principales ciudades del país: el ascenso imparable de las motocicletas eléctricas.

Según los reportes más recientes de la alianza ANDI-Fenalco, el segmento de vehículos eléctricos ha registrado un crecimiento superior al 260% en lo que va de 2026, impulsado en gran medida por las dos ruedas.

Factores como el alto costo de los combustibles, las restricciones de movilidad (Pico y Placa) para vehículos de combustión y una conciencia ambiental más aguda, han llevado a miles de colombianos a migrar hacia la movilidad eléctrica.

Además, la diversificación de la oferta, con modelos que ya superan los 100 km de autonomía, ha permitido que estas máquinas dejen de ser solo para recreación y se conviertan en la herramienta de trabajo preferida para el sector de mensajería y última milla.

SOAT 2026: ¿Cuánto cuesta asegurar una moto eléctrica?

Para este 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó los ajustes tarifarios basados en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Es importante recordar que las motos eléctricas entran en categorías específicas dependiendo de su potencia y configuración técnica.

Para el presente año, las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) quedaron definidas de la siguiente manera:

Ciclomotores: $124.100 pesos.

Motos eléctricas (equivalentes a < 100 c.c.): $256.200 pesos.

Motos eléctricas (equivalentes a 100 - 200 c.c.): $343.300 pesos.

Motos eléctricas (equivalentes a > 200 c.c.): $761.400 pesos.

Cabe destacar que, aunque muchas eléctricas gozan de beneficios, el SOAT sigue siendo un requisito innegociable para transitar por el territorio nacional, y su valor incluye la contribución al ADRES (52%) y la tasa RUNT.

Revisión Técnico-Mecánica: Precios y plazos en 2026

Un punto que genera confusión entre los nuevos usuarios es la Revisión Técnico-Mecánica. Por ley, la primera revisión para motos nuevas debe realizarse al cumplir dos años desde la fecha de su matrícula inicial. A partir de allí, la inspección es de carácter anual.

En los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), los precios para 2026 se han ajustado según la inflación y el valor de la UVB (Unidad de Valor Base). Para una motocicleta eléctrica, el costo promedio oscila entre los $217.781 y los $247.490 pesos, dependiendo de la antigüedad y el centro de servicio. En esta revisión, al no emitir gases contaminantes, el enfoque se centra exclusivamente en la seguridad activa: estado de frenos, suspensión, luces, dirección y el desgaste de las llantas.

Estar al día con estos documentos no solo evita multas que en 2026 superan los $633.000 pesos, sino que garantiza que la transición hacia una Colombia más verde sea, ante todo, segura.