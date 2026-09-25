Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 25 de septiembre de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín realizó este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, uno de los más tradicionales del país.

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Durante la jornada se conoció el número correspondiente al premio mayor y los demás resultados anunciados oficialmente por la entidad antioqueña.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 25 de septiembre de 2026

El sorteo de este viernes correspondió al número 4854 y se realizó durante la noche, como está establecido en el calendario oficial de la Lotería de Medellín para 2026.

Estos fueron los datos principales divulgados después de la realización del sorteo:

Número: 1620

Serie: 337.

La información completa de los resultados puede verificarse posteriormente en los canales oficiales de la Lotería de Medellín. La recomendación es acudir directamente a estas fuentes para evitar confusiones con publicaciones no oficiales que circulan en redes sociales.

El sorteo del 25 de septiembre cerró además el calendario de la entidad correspondiente a este mes. Durante septiembre hubo jornadas los viernes 4, 11, 18 y 25.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Medellín?

Tras la jornada de este viernes, la Lotería de Medellín continuará con su programación habitual durante octubre.

Según el calendario establecido para 2026, el próximo sorteo está previsto para el viernes 2 de octubre y corresponderá al número 4855.

La Lotería de Medellín cuenta con una larga trayectoria en Colombia y su actividad tiene también un componente social. Como ocurre con otras loterías territoriales, parte de los recursos obtenidos por su operación son destinados al financiamiento del sector salud.

Los resultados definitivos, así como cualquier novedad relacionada con los sorteos, pueden consultarse directamente a través de los canales oficiales de la entidad.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*