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Resultado Super Astro Luna hoy, 25 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

¡Todo quedó definido después del sorteo del Super Astro Luna de este 25 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 25 de 2026
10:00 p. m.
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Un pequeño papel puede guardar más de una historia para la misma noche.

En un tiquete del Super Astro no necesariamente aparece una única apuesta. Un jugador puede registrar varias jugadas y terminar con diferentes combinaciones impresas en el mismo comprobante, cada una esperando por separado lo que determine el sorteo.

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Por eso, cuando se conozca el Super Astro Luna de este 25 de septiembre, revisar el tiquete podrá exigir algo más que mirar rápidamente un número.

Cada jugada deberá enfrentarse individualmente con la combinación oficial. ¿Será que usted será uno de los ganadores?

Resultado del Super Astro Luna hoy 25 de septiembre de 2026

Los apostadores volvieron a estar pendientes del Super Astro Luna en la noche de este viernes y conocieron que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un tiquete, pero varias combinaciones por comprobar en el Super Astro Luna

Imagine que alguien registra cuatro jugadas. En la primera apuesta utiliza unas cifras asociadas con una fecha; en la segunda prueba una combinación completamente diferente; en la tercera repite su número habitual y en la cuarta deja otra elección para cerrar el tiquete.

Cuando aparezca el resultado de Super Astro Luna, ninguna de esas jugadas absorberá a las demás.

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Cada una conservará su propia combinación y deberá compararse con las cifras y el signo que deje el sorteo.

La mecánica adquiere todavía más importancia porque el Super Astro contempla categorías relacionadas con las cuatro cifras, las tres últimas y las dos últimas, siempre bajo las condiciones establecidas por el juego.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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