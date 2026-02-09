Peajes en Colombia tendrían nuevas reglas: distancia mínima, tarifas diferenciales y más

El senador Luis Carlos Rúa, conocido en redes sociales como el 'Elefante Blanco', presentó un proyecto de ley con el que buscará cambiar varias reglas de los peajes en Colombia, incluyendo problemáticas como distancia, ubicación y otros aspectos técnicos.

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La principal propuesta está relacionada con la el cambio de las distancias de los peajes entre sí. Según comentó el congresista, no existe una regulación vigente y por esta razón hay casos como los peajes de Las Palmas y El Escobero en Antioquia, los cuales están separados por 1,5 kilómetros. La meta es establecer una distancia mínima de 150 kilómetros.

¿Qué más propone el proyecto de ley sobre los peajes en Colombia?

Otro de los puntos planteados por Rúa es aumentar el alcance de las tarifas diferenciales. Se busca que los ciudadanos puedan acceder a condiciones especiales cuando tengan que frecuentar los peajes por motivos relacionados a trabajo o salud.

El proyecto también plantea crear un "inventario nacional de peajes". Señaló que actualmente cada uno tiene condiciones diferentes de administración y muchas veces no existe coordinación para nuevas concesiones.

¿Qué pasaría con el dinero recaudado por los peajes de Invías?

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa está relacionado con el destino de los recursos provenientes de los peajes administrados por Invías. El proyecto propone que sean administrados mediante un fondo independiente.

El argumento planteado es que el dinero generado por los peajes debería contribuir de manera directa a conservar la infraestructura vial.

La propuesta deberá avanzar por el trámite correspondiente en el Congreso de la República antes de convertirse en una eventual norma.