La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, emitió una alerta dirigida a la ciudadanía —en especial a los participantes de los programas sociales ya sus familias— frente a cuatro modalidades de estafa y suplantación en las que personas inescrupulosas utilizan el nombre de la entidad y de sus programas institucionales para engañar a la población en distintos departamentos del país.

De acuerdo con la información oficial, estas formas de fraude buscan obtener dinero, información personal, datos financieros o acceso a billeteras digitales a cambio de supuestas vinculaciones a programas, falsos bonos, subsidios o beneficios.

Como respuesta a esta situación, la entidad puso en marcha la campaña antifraude “Que no te tumben” (#QueNoTeTumben), cuyo propósito es promover la consulta exclusiva de los canales oficiales y evitar que los ciudadanos sean víctimas de engaños.

Durante el anuncio, Suárez Pérez recalcó que la entidad nunca solicita dinero ni información confidencial a los usuarios. “Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal, como claves o números de cuenta, los funcionarios no realizan llamadas telefónicas para informar sobre subsidios pendientes por reclamar, tampoco para notificar a nuevos beneficiarios, ni para ayudar a realizar trámites relacionados con transferencias monetarias, ¡Que no te tumben!”, afirmó la directiva, recordando además que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Estas son las cuatro modalidades de estafa con subsidios

Según el reporte institucional, los estafadores están operando a través de las siguientes estrategias:

Bonos ficticios y falsas inscripciones: Por medio de mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas fraudulentas, ofrecen el ingreso a programas de la entidad o aseguran a las víctimas que tienen un bono pendiente por cobrar cuya fecha está próxima a vencer. De este modo, las inducen a ingresar a enlaces o páginas web donde les solicitan información personal, datos financieros o de billeteras digitales. La entidad recordó que la selección de beneficiarios responde a un proceso serio y transparente gestionado e informado únicamente por canales oficiales y desde sus 35 gerencias regionales.

Reuniones o capacitaciones fantasma: Personas ajenas a la institución citan a encuentros presenciales o cursos virtuales haciéndose pasar por funcionarios de Prosperidad Social con el objetivo de recolectar de manera fraudulenta información y datos personales. La entidad aclaró que toda convocatoria a procesos de capacitación se difunde exclusivamente por sus canales oficiales y corresponde a la ejecución regular de sus programas.

El falso “Bono Mujer”: En redes sociales y plataformas digitales circula una publicación engañosa que anuncia un supuesto “Bono Mujer” de entre 500.000 y 850.000 pesos, supuestamente dirigido a mujeres mayores de 18 años en todo el país. El anuncio redirige a una página falsa que suplanta la imagen institucional para pedir datos de inscripción. Prosperidad Social enfatizó que el Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre ni garantiza ingresos mediante enlaces en redes sociales.

Falsa intermediación para evitar la pérdida del subsidio: Un supuesto funcionario llama al beneficiario asegurando que los recursos de su transferencia ya fueron retirados o que está a punto de perder el subsidio si no actúa de inmediato. Con esta táctica buscan generar alarma para que la persona entregue datos, abra enlaces maliciosos o realice procedimientos que ponen en riesgo su dinero.

Prosperidad Social informó que adelanta acciones legales para frenar estas prácticas y pidió a la ciudadanía no responder mensajes de fuentes no verificadas ni entregar dinero o datos personales a desconocidos. Asimismo, invitó a denunciar cualquier intento de fraude al correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

Para verificar información o resolver inquietudes, la entidad recordó que sus únicos canales autorizados son:

Página web: prosperidadsocial.gov.co

Línea WhatsApp: 3188067329

Teléfono en Bogotá: 601 3791088

Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

Mensajes de texto gratuitos: 85594

Correo electrónico: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co