El ajuste anual de las mesadas para los jubilados en el país está directamente vinculado con la discusión económica de fin de año. Para el aumento de pensiones en Colombia en 2027, casi 1,4 millones de pensionados que reciben un salario mínimo dependen de lo que se acuerde en la mesa de concertación de políticas salariales o de lo que determine el Gobierno nacional por decreto.

De acuerdo con analistas, empresarios y el propio Ejecutivo, el cálculo para el incremento del salario básico debe sustentarse en dos indicadores técnicos: la inflación del año en curso y el dato de productividad laboral. Bajo este escenario, las proyecciones indican que el reajuste pensional para 2027 rondaría el 9 %.

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¿Cuánto subiría la pensión mínima en Colombia para 2027?

Si se confirma un incremento cercano al 9 % en la negociación salarial, los cerca de 1,4 millones de jubilados que devengan el salario mínimo vigente ($1.750.905 en 2026) recibirían un alza aproximada de $158.000 mensuales. Con este ajuste, la mesada pensional mínima superaría levemente los $1.900.000 a partir de enero.

Este incremento no requiere trámites ni solicitudes adicionales por parte de los beneficiarios, ya que las administradoras de fondos de pensiones y Colpensiones aplican la actualización de forma automática desde el primer pago del año.

La normativa colombiana establece una diferencia clara en la fórmula de actualización según el monto de la jubilación. Para los pensionados cuya mesada supera el salario mínimo legal, el aumento no está atado al porcentaje que se pacte en la mesa salarial, sino exclusivamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior.

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Según las estimaciones actuales, la inflación al cierre de 2026 se proyecta alrededor del 7 %. En consecuencia, quienes perciben ingresos pensionales por encima del mínimo verían reflejado un incremento cercano a ese porcentaje una vez el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certifique el dato definitivo en enero.

Descuentos legales y definición por decreto

Más allá del porcentaje de aumento bruto que se apruebe para 2027, los jubilados deben tener en cuenta que se mantienen las deducciones establecidas por la ley sobre su pago mensual: