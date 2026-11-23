En Reino Unido, un joven hacker que logró ingresar a los sistemas de Rockstar Games y divulgar imágenes de Grand Theft Auto VI antes de su presentación oficial.

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El caso generó conmoción porque el responsable consiguió acceder a información confidencial de uno de los videojuegos más esperados del mundo utilizando dispositivos bastante comunes, como un teléfono celular y un televisor conectado a internet.

¿Qué tendrá que pagar el hacker británico que filtró el videojuego Grand Theft Auto VI?

Arion Kurtaj, de 21 años, fue condenado este lunes a siete años de prisión por su participación en diferentes ciberataques cometidos entre 2021 y 2022.

La decisión fue anunciada por el juez Mark Turner, en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres. Sin embargo, pese a la condena, el funcionario judicial indicó que el joven podría recuperar su libertad de manera inmediata, pues ya había permanecido varios años bajo custodia.

Para establecer la pena, el juez explicó que tuvo que evaluar la gravedad de los delitos y considerar tanto la corta edad del acusado como sus diagnósticos médicos.

Kurtaj, quien tiene autismo, se declaró culpable de haber vulnerado los sistemas informáticos de varias empresas, entre ellas Rockstar Games, responsable de la saga GTA; la compañía de telecomunicaciones BT/EE; el banco digital Revolut y la plataforma de transporte Uber.

¿Cómo logró filtrar imágenes del esperado videojuego?

El joven hacía parte de Lapsus$, un grupo internacional de piratas informáticos en el que tenía un papel destacado.

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Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando logró ingresar a los sistemas de Rockstar Games y obtener alrededor de 90 videos de Grand Theft Auto VI. Lo llamativo del caso es que no necesitó equipos sofisticados para conseguirlo: utilizó un teléfono celular, el televisor de la habitación de hotel donde se encontraba alojado y un dispositivo Amazon Fire TV Stick.

Posteriormente, publicó el material en internet bajo el seudónimo de 'TeaPotUberHacker'. La filtración ocurrió más de un año antes de que la compañía difundiera las primeras imágenes oficiales del videojuego y provocó una gran conmoción entre los seguidores de la franquicia y en la industria de los videojuegos.

La intrusión también obligó a Rockstar a modificar su estrategia de lanzamiento de la sexta entrega de la saga.

¿Qué otras empresas fueron víctimas de sus ataques?

Los ataques informáticos no se limitaron a Rockstar Games. Según la investigación, Kurtaj también vulneró los sistemas de BT/EE, Revolut y Uber.

De acuerdo con la Fiscalía de la Corona británica, inicialmente el joven fue acusado por los ataques contra la compañía de telecomunicaciones. En septiembre de 2022, fue trasladado a un hotel bajo medidas de protección ante posibles agresiones de grupos de hackers rivales.

Sin embargo, desde ese lugar habría continuado con sus actividades ilegales y ejecutado nuevos ataques contra otras empresas, incluida Rockstar Games.

En 2023, un jurado determinó que era responsable de múltiples delitos relacionados con el uso indebido de sistemas informáticos, fraude y extorsión. Para ese momento, los psiquiatras habían considerado que no estaba en condiciones de afrontar un juicio debido a la gravedad de su condición médica.