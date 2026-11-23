Una duda frecuente entre los jubilados en Colombia es si junto con su mesada mensual tienen derecho a recibir el pago del auxilio de transporte. Aunque muchos consideran que este alivio debería mantenerse tras el retiro laboral, la normativa laboral y pensional del país establece reglas muy claras al respecto y limita el beneficio a un escenario específico.

En términos generales, los pensionados en Colombia no reciben auxilio de transporte por parte de Colpensiones ni de los fondos privados (AFP). La razón responde a la naturaleza misma del subsidio: la ley lo creó exclusivamente para aliviar el gasto de desplazamiento de los trabajadores activos entre su lugar de residencia y su sitio de trabajo.

Dado que el retiro pensional implica el cese de la obligación de acudir diariamente a una jornada laboral, el pago desaparece de forma automática al momento de obtener la pensión. Sin embargo, existe una excepción puntual que permite que un jubilado vuelva a recibir este dinero.

¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte?

La posibilidad de cobrar el auxilio de transporte se activa únicamente cuando el pensionado decide reincorporarse al mercado laboral mediante un contrato de trabajo formal, es decir, bajo subordinación y cumplimiento de horario.

En Colombia, la legislación permite que una persona pensionada por vejez vuelva a trabajar en el sector privado sin perder su mesada. Si esto ocurre, el empleador debe reconocerle las prestaciones y auxilios de ley como a cualquier otro trabajador activo, siempre que cumpla con las condiciones económicas vigentes.

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Para que el jubilado que regresa a un empleo formal tenga derecho al pago del auxilio de transporte, debe cumplir con dos criterios básicos establecidos por la ley laboral colombiana:

El sueldo pactado en el nuevo contrato no puede superar los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Si el ingreso por ese empleo excede dicho monto, no hay lugar al pago del subsidio, sin importar cuánto reciba por concepto de pensión.

El trabajador debe requerir movilizarse hacia las instalaciones de la empresa o lugar de trabajo. Quienes operan bajo modalidades de teletrabajo o trabajo en casa sin necesidad de traslado suelen recibir en su lugar el auxilio de conectividad digital, cuando aplica por rango salarial.

¿Qué pasa con otros beneficios en la mesada pensional?

Aunque el auxilio de transporte no hace parte de la liquidación pensional ordinaria, los jubilados sí conservan otros derechos económicos dentro de su esquema de pagos anual. Entre ellos se destaca la mesada adicional de diciembre (mesada 13), a la que tienen derecho todos los pensionados, así como la mesada 14 para quienes cumplieron los requisitos antes de las reformas que la eliminaron para nuevos beneficiarios.

Asimismo, el valor de la pensión se reajusta cada enero de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o del salario mínimo, según corresponda al monto de la mesada, garantizando que el ingreso no pierda poder adquisitivo frente al costo de vida.

Para quienes reciben su pensión y evalúan aceptar una oferta laboral, la recomendación de los expertos en derecho laboral es verificar que el nuevo vínculo quede formalizado por escrito y revisar el salario base acordado, ya que de esa cifra dependerá directamente el reconocimiento del auxilio de transporte por parte de la empresa contratante.