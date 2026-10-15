Pensión en Colombia: ¿Qué pasa si no alcanzó a cotizar 300 semanas?

El panorama del sistema pensional en Colombia genera constantes dudas entre los ciudadanos, especialmente tras las discusiones y transformaciones normativas que impactan de manera directa el ahorro y los requisitos de los trabajadores.

Uno de los interrogantes más recurrentes entre quienes no logran cumplir con los requisitos tradicionales del régimen pensional se centra en el destino de sus aportes y los escenarios aplicables cuando no se alcanza el umbral mínimo de semanas cotizadas.

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Ante este escenario, desde Asofondos se han dado claridades importantes sobre lo que ocurre específicamente con aquellos cotizantes que no alcanzan a sumar 300 semanas en su historial laboral. De acuerdo con las precisiones entregadas por el gremio, las personas que se encuentren en este grupo y no logren acumular dicho monto recibirán la devolución de los recursos aportados una vez cumplan los 65 años de edad.

¿Qué pasa si no alcanzó a cotizar 300 semanas?

Esta alternativa se diferencia claramente de los casos en los que los afiliados logran acumular un rango intermedio de semanas, ubicado entre las 300 y las 1.000 semanas. Para este segundo grupo, las normativas contemplan la posibilidad de ingresar al pilar semicontributivo, donde los beneficiarios tienen la opción de recibir un auxilio de carácter vitalicio que se calcula de manera directa con base en el monto total de los recursos que lograron cotizar a lo largo de su vida activa.

Asimismo, las autoridades y expertos recuerdan la existencia del pilar solidario, diseñado de manera específica para atender a aquellas poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o pobreza, siempre y cuando cumplan con los criterios de focalización establecidos. Estas medidas buscan ofrecer redes de protección para los sectores más desprotegidos que quedan por fuera del sistema contributivo tradicional.

Por otro lado, frente a inquietudes frecuentes sobre la posibilidad de reintegrar dinero tras recibir una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva para continuar cotizando, los análisis advierten que una vez se consolida dicho proceso ya no es viable reincorporarse al sistema bajo las condiciones habituales si no se cumplieron las semanas mínimas requeridas.

Por esta razón, los expertos recomiendan a los trabajadores evaluar detalladamente su historial de aportes antes de tomar decisiones definitivas sobre sus fondos de pensiones.