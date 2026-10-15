¿Se marea al ponerse de pie? Estas pueden ser las causas

Sentir mareo al levantarse de la cama puede estar relacionado con una caída momentánea de la presión arterial, deshidratación u otras causas. Aunque el episodio suele durar pocos segundos, si se repite, provoca desmayos o aparece junto con otros síntomas, es importante consultar a un profesional de la salud.

Despertarse, incorporarse y sentir que la habitación da vueltas o que la visión se oscurece durante unos instantes es una experiencia que puede generar preocupación. Sin embargo, no todos los mareos tienen el mismo origen y reconocer cómo se presentan puede ayudar a determinar cuándo requieren atención médica.

¿Por qué se producen los mareos al levantarse de la cama?

Una de las posibles explicaciones es la hipotensión ortostática, una caída de la presión arterial que ocurre al pasar de estar acostado o sentado a ponerse de pie.

En ese momento, la gravedad hace que parte de la sangre se acumule temporalmente en las piernas y el abdomen. Si el organismo no compensa el cambio con suficiente rapidez, puede disminuir por unos instantes el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Entre los factores que pueden favorecer estos episodios están la deshidratación, permanecer mucho tiempo en cama, el consumo de alcohol y algunos medicamentos, incluidos ciertos tratamientos para la presión arterial. También existen otras causas de mareo, como alteraciones del oído interno, que pueden producir una sensación de giro, especialmente al mover la cabeza.

Por eso, sentir que todo da vueltas no necesariamente significa tener la presión baja. La duración, la frecuencia y los síntomas que acompañan el episodio son datos importantes para orientar la evaluación médica.

¿Cuándo los mareos al levantarse deben preocupar?

Si el mareo aparece de manera ocasional y desaparece rápidamente, puede no estar relacionado con un problema grave. No obstante, es recomendable solicitar una valoración médica si los episodios se repiten, empeoran, afectan las actividades cotidianas o se acompañan de visión borrosa, debilidad, palpitaciones o sensación de desmayo. Perder el conocimiento, incluso durante unos segundos, requiere atención médica.

Hay señales que no deben esperar una consulta rutinaria. Si el mareo aparece de forma repentina junto con dolor en el pecho, dificultad para respirar, problemas para hablar, debilidad de un lado del cuerpo, confusión intensa o dificultad para caminar, se debe buscar atención de urgencia. Estos síntomas pueden indicar una condición seria y no deben atribuirse automáticamente a una bajada de presión.

¿Qué hacer para evitar marearse al levantarse?

Una medida sencilla es cambiar de posición lentamente. Al despertar, se recomienda sentarse primero en el borde de la cama, esperar unos instantes y ponerse de pie solo cuando se sienta estable. Si aparece el mareo, lo más seguro es volver a sentarse o acostarse para evitar una caída. Mantener una hidratación adecuada también puede ayudar cuando la falta de líquidos es un factor.

Si los síntomas comenzaron después de iniciar un medicamento, no se debe suspender ni modificar la dosis por cuenta propia: es necesario consultar al profesional que lo formuló.

La recomendación principal es prestar atención a la frecuencia y a las características de los episodios. Un mareo breve puede tener una explicación sencilla, pero cuando se vuelve recurrente o aparece acompañado de señales de alarma, identificar la causa es fundamental para recibir el tratamiento adecuado.