Pensionados en Colombia tienen beneficios claves en cajeros automáticos: esto deben saber

Los pensionados en Colombia cuentan con una serie de beneficios bancarios diseñados para facilitar el manejo de su mesada y, en particular, sus transacciones en cajeros automáticos.

El beneficio más destacado y de gran utilidad para los adultos mayores es la posibilidad de realizar retiros de dinero en efectivo de forma gratuita e ilimitada en la red de cajeros automáticos de la entidad bancaria donde tienen su cuenta de pensión.

Muchos de los principales bancos del país ofrecen este servicio sin costo para sus pensionados, y en algunos casos, extienden el beneficio a la red de cajeros del mismo grupo financiero (como la Red Aval), ampliando significativamente los puntos de acceso al efectivo sin generar comisiones.

Estos son los beneficios que tienen los pensionados

Adicionalmente, la ley colombiana y las políticas bancarias han establecido la exoneración de la cuota de manejo para las cuentas bancarias destinadas al pago de la mesada pensional. Esto significa que los pensionados no deben incurrir en el cobro mensual o trimestral que sí se aplica a la mayoría de las cuentas de ahorro o corriente estándar.

Otro beneficio fundamental es la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), popularmente conocido como el 4x1000. Si bien la ley establece un tope para esta exención, las cuentas de pensionados suelen estar marcadas para no aplicar este impuesto a los retiros, pagos y transferencias hasta por un monto mensual determinado por la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Es importante que el pensionado verifique con su entidad financiera que su cuenta está marcada correctamente para recibir este beneficio fiscal, lo que representa un ahorro considerable a lo largo del año.

Las entidades financieras han desarrollado cuentas de ahorro especializadas para pensionados con un portafolio de beneficios que va más allá de las transacciones en cajeros. Estas cuentas, a menudo con un monto de apertura de $0, buscan simplificar la vida financiera de los jubilados, permitiéndoles recibir y administrar su dinero de manera segura y eficiente.

Transacciones sin costo: Además de los retiros en cajeros de la misma red, muchas cuentas pensionales ofrecen un número ilimitado o un alto volumen de transferencias gratuitas a cuentas de la misma entidad e incluso a otros bancos, facilitando el pago de servicios o la ayuda a familiares

