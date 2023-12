Cambio de la Dian: estas son las personas que no deberán pagar renta en 2024

Con el año 2024 a la vuelta de la esquina, los colombianos empiezan a realizar sus cuentas y ajustar su bolsillo en materia de gastos y pagos. Uno de los que genera mayor preocupación año a año es la famosa declaración de renta, documento en el que se consignan los ingresos, los egresos y las inversiones.

Este se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y es utilizado por el Estado para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus obligaciones.

No obstante, para el año entrante este documento vendrá con algunos cambios que fueron estipulados por la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. Según estas modificaciones habrán algunos ciudadanos que no tendrán que cumplir con esta obligación.

¿Qué personas no declararán renta en 2024?

De acuerdo a los portales expertos en economía, las personas que no deberán pagar este impuesto serán aquellos asalariados que no sean responsables de impuestos a las ventas, "cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80 por ciento de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria".

Otros que no pagarán serán los ciudadanos cuyo patrimonio bruto no exceda los $ 211,7 millones, en el último día del año gravable. Otros que están exentos de la obligación, son aquellos cuyos ingresos brutos no sean iguales o superiores a los $ 65.8 millones con respecto al periodo del cual se debe declarar y pagar un tributo.

Por el lado de las tarjetas de crédito, los ciudadanos que serán ajenos a este impuesto serán quienes no exceden los 65 millones.

¿Cuáles serán los cambios con la reforma?