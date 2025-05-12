CANAL RCN
Colombia

Policía capturó en Pereira a alias El Gordo, sujeto condenado por homicidio

El hombre debía responder por los delitos de homicidio y porte o tenencia de armas de fuego, relacionados con un crimen.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
11:30 a. m.
La Policía Nacional realizó una operación junto a la Fiscalía General de la Nación que dejó como resultado la captura de un hombre conocido como alias El Gordo, quien era buscado para cumplir una condena por homicidio. La detención se realizó en la Comuna del Café, en el municipio de Pereira.

Cayó en Pereira alias El Gordo, ¿Quién es?

Según informaron las autoridades, la captura se efectuó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Pereira.

El hombre debía responder por los delitos de homicidio y porte o tenencia de armas de fuego, relacionados con un crimen ocurrido en febrero de 2024 en el barrio Colinas del Triunfo.

“En el marco del Bloque de Búsqueda y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura por orden judicial de un hombre conocido como “El Gordo”, en el sector de la Comuna del Café de Pereira. El capturado era requerido por los delitos de homicidio y porte o tenencia de armas de fuego”, indicó la Policía.

Los hechos que derivaron en la condena se dieron en medio de una riña motivada por un acto de intolerancia, durante la cual un ciudadano perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Por estos hechos, ‘El Gordo’ fue sentenciado a nueve años de prisión, pena que ahora deberá cumplir luego de su ubicación y arresto.

Policía adelanta operativos contra la criminalidad en Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira destacó que este resultado hace parte de las acciones del Bloque de Búsqueda para combatir la criminalidad en la región.

Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia, asegurando que continuará ejecutando estrategias para dar con el paradero de personas que representen una amenaza para los habitantes del área metropolitana.

