Dayro Moreno tuvo una cita con "20 diablas": el goleador incendió las redes sociales

La presencia del goleador colombiano volvió a convertirse en conversación nacional, pero esta vez lejos de las canchas. Dayro Moreno tuvo cita con 20 mujeres en una dinámica grabada para un canal de YouTube, donde el futbolista participó como invitado especial en un formato de “casting” sentimental que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Dayro Moreno es tendencia: tuvo un reto con 20 mujeres

La grabación hace parte de un contenido publicado por el creador bogotano Andresitow, reconocido por producir retos de citas con figuras públicas.

En esta ocasión, el delantero apareció como protagonista de una jornada en la que debía entrevistar a 20 mujeres, evaluarlas y elegir solo a las que más le llamaran la atención.

El clip inicia con un toque humorístico que hace referencia a la personalidad del jugador, dando paso a su entrada al salón donde lo esperaban las participantes.

Cada mujer tuvo unos segundos para presentarse y captar la atención del máximo artillero del fútbol colombiano, quien no ocultó su estilo directo al momento de tomar decisiones.

Uno de los momentos más comentados en redes ocurrió cuando una joven de baja estatura se acercó a saludarlo y Moreno, sin rodeos, dijo que no era su altura ideal, comentario que generó risas, memes y críticas divididas entre los usuarios.

Dayro Moreno encendió las redes sociales

A lo largo del video, el futbolista dejó claro que estaba “soltero y disponible”, mientras avanzaba en el proceso de eliminación.

Aunque aseguró en varias conversaciones que buscaba algo más allá del físico, el clip mostró cómo terminó besándose con varias participantes y dejó frases que generaron revuelo, como “toca escoger, aunque quisiera llevarme a todas”.

Finalmente, Dayro seleccionó a cuatro mujeres, incluyendo a dos hermanas que aseguraron no tener problema en “compartir” al jugador.

Antes de cerrar la grabación, el atacante comentó que planeaba volver a Bogotá cuando terminara la temporada con Once Caldas para continuar conociendo a las seleccionadas.

El video superó miles de reproducciones en pocas horas y Dayro Moreno sigue siendo viral por sus goles, su vida personal y la forma en que se relaciona con el público de forma auténtica.