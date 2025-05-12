CANAL RCN
Tendencias

Dayro Moreno tuvo una cita con "20 diablas": el goleador incendió las redes sociales

Dayro Moreno y sus “20 babys”: el explosivo casting que incendió las redes sociales. ¿Con quién se quedó el goleador?

Dayro Moreno y "20 diablas"
Foto: captura pantalla @Andresitow

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
11:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presencia del goleador colombiano volvió a convertirse en conversación nacional, pero esta vez lejos de las canchas. Dayro Moreno tuvo cita con 20 mujeres en una dinámica grabada para un canal de YouTube, donde el futbolista participó como invitado especial en un formato de “casting” sentimental que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Dayro Moreno es tendencia: tuvo un reto con 20 mujeres

La grabación hace parte de un contenido publicado por el creador bogotano Andresitow, reconocido por producir retos de citas con figuras públicas.

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026
RELACIONADO

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026

En esta ocasión, el delantero apareció como protagonista de una jornada en la que debía entrevistar a 20 mujeres, evaluarlas y elegir solo a las que más le llamaran la atención.

El clip inicia con un toque humorístico que hace referencia a la personalidad del jugador, dando paso a su entrada al salón donde lo esperaban las participantes.

Cada mujer tuvo unos segundos para presentarse y captar la atención del máximo artillero del fútbol colombiano, quien no ocultó su estilo directo al momento de tomar decisiones.

Dayro Moreno hizo cuentas y la cifra sorprende: ¿cuánto ha gastado en trago en su vida?
RELACIONADO

Dayro Moreno hizo cuentas y la cifra sorprende: ¿cuánto ha gastado en trago en su vida?

Uno de los momentos más comentados en redes ocurrió cuando una joven de baja estatura se acercó a saludarlo y Moreno, sin rodeos, dijo que no era su altura ideal, comentario que generó risas, memes y críticas divididas entre los usuarios.

Dayro Moreno encendió las redes sociales

A lo largo del video, el futbolista dejó claro que estaba “soltero y disponible”, mientras avanzaba en el proceso de eliminación.

Aunque aseguró en varias conversaciones que buscaba algo más allá del físico, el clip mostró cómo terminó besándose con varias participantes y dejó frases que generaron revuelo, como “toca escoger, aunque quisiera llevarme a todas”.

Finalmente, Dayro seleccionó a cuatro mujeres, incluyendo a dos hermanas que aseguraron no tener problema en “compartir” al jugador.

Dayro Moreno, elegido en el once ideal de la Sudamericana: el goleador sigue vigente a sus 40 años
RELACIONADO

Dayro Moreno, elegido en el once ideal de la Sudamericana: el goleador sigue vigente a sus 40 años

Antes de cerrar la grabación, el atacante comentó que planeaba volver a Bogotá cuando terminara la temporada con Once Caldas para continuar conociendo a las seleccionadas.

El video superó miles de reproducciones en pocas horas y Dayro Moreno sigue siendo viral por sus goles, su vida personal y la forma en que se relaciona con el público de forma auténtica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

'La Mansión de los Streamers': fecha, horario y dónde ver la producción de Westcol

Ciclismo

Confirman la ciclovía nocturna en Bogotá: fecha, horarios y vías habilitadas

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló por qué permitió que 'El Agropecuario' ingresara al reality de Westcol

Otras Noticias

Aída Merlano

Condenan a Aida Merlano a 3 años y 5 meses por fugarse de la cárcel en 2019

El episodio ocurrió en un consultorio odontológico del norte de Bogotá, donde Merlano se encontraba en una cita médica.

Redes sociales

Murió reconocida actriz de Netflix tras una fuerte enfermedad: "Luche con mis fuerzas"

Criscilla Anderson falleció a las 45 años y dejó un emotivo mensaje de despedida.

Tenis

Bogotá suma un nuevo escenario para el pádel con la apertura de PadelTown

Enfermedades

Más de 2.000 pacientes han muerto por enfermedades raras en medio de la crisis en salud

Comercio

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta