Economía

Planes desde $14.950 para el celular: nueva empresa de telefonía en Colombia anunció ofertas

Nueva empresa de telefonía en Colombia está ofertando planes desde $14.950. ¿Cómo funciona?

Planes celular económicos nueva empresa telefonía Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
03:45 p. m.
El panorama de la telefonía móvil en Colombia continúa su expansión con el ingreso de nuevos actores que buscan captar una parte del competitivo mercado.

Swift Móvil, una compañía que inició operaciones a finales del año 2024, ha anunciado su oferta comercial, destacando promociones con precios que inician en $14.950.

La llegada de este operador se enmarca en una dinámica de mercado donde las empresas buscan diferenciarse a través de la oferta de precios y servicios, y su propuesta digital se presenta como un punto clave en su estrategia para atraer clientes.

Compañía de telefonía celular en Colombia tiene promociones

La compañía ha divulgado detalles sobre su modelo de negocio, el cual se basa en una gestión completamente digital.

Esta aproximación busca simplificar la experiencia del usuario al eliminar la necesidad de trámites presenciales, permitiendo que la compra, activación y el seguimiento de los servicios se realicen de manera enteramente en línea.

Esta flexibilidad, según la compañía, está orientada a responder a las necesidades de conectividad de los hogares colombianos.

Nueva empresa de telefonía móvil tiene planes desde $14.950

Como parte de su campaña de lanzamiento, Swift Móvil presentó una serie de descuentos aplicados a sus planes más representativos.

El Plan Libre 60 GB, que habitualmente tiene un costo de $29.900, se ofrece en esta promoción por $14.950. De manera similar, el Plan VIP 90 GB, cuyo precio regular es de $44.900, está disponible con un descuento, reduciendo su valor a $22.450.

Estos valores buscan posicionar a la empresa como una alternativa accesible en un segmento de mercado que valora la economía y la transparencia.

El objetivo de la nueva empresa de telefonía con planes desde $14.950 en Colombia no se limita a competir en el ámbito de los precios, sino también a consolidar una opción funcional y práctica para los consumidores, buscando así establecer una base de clientes que prefiera la conveniencia de los servicios digitales.

