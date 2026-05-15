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SIC tomó medidas drásticas con reconocida marca de autos en el país por esta razón

Muchos clientes han manifestado su mayor problema con esta marca.

Tesla
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
06:12 p. m.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una contundente orden administrativa de carácter particular contra Tesla Motors Colombia S.A.S., luego de evidenciar serios retrasos en las entregas de sus vehículos eléctricos y detectar presuntas inconsistencias en la información suministrada a los compradores mediante canales digitales.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor adoptó la medida tras adelantar una averiguación preliminar de oficio sobre la operación de la gigante tecnológica, que aterrizó oficialmente en el mercado colombiano en noviembre de 2025.

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El organismo de control encendió las alarmas al revisar cerca de 23.700 pedidos realizados a través de la plataforma de comercio electrónico de la compañía entre noviembre y marzo de este año.

Razón por la que Tesla está bajo la lupa de la SIC

De acuerdo con el informe de la autoridad regulatoria, el hallazgo más crítico apunta a un incumplimiento generalizado en los plazos de distribución. Los análisis documentales y las visitas técnicas al portal web de Tesla revelaron que más de 1.800 automóviles, cuyas fechas de entrega pactadas estaban programadas entre febrero y marzo de 2026, continuaban pendientes y en estado de retraso al cierre de abril.

Esta situación generó un flujo constante de peticiones, quejas y reclamos (PQR) por parte de usuarios que reportaron afectaciones económicas colaterales, tales como el vencimiento de cartas de crédito bancarias, sobrecostos en transporte e incertidumbre debido a respuestas automatizadas de la marca que solo notificaban el número de identificación del vehículo (VIN) sin ofrecer soluciones reales ni fechas definitivas.

Más allá de las demoras logísticas, la "SIC del Cambio" identificó otras anomalías que violarían el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

Entre ellas, destacan ambigüedades en las pólizas de garantía de los automotores (particularmente en componentes sensibles como las llantas), deficiencias en los canales de atención al cliente y publicidad engañosa respecto a la disponibilidad real de la infraestructura de los puntos de carga rápida (Superchargers) en el territorio nacional.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

 

 

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