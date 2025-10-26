¿Por qué cada vez más colombianos están comprando vivienda desde el exterior?

El más reciente informe de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, confirmó una reactivación sólida del mercado inmobiliario colombiano durante el primer semestre de 2025.

Entre enero y junio, los lanzamientos de nuevos proyectos habitacionales aumentaron 16,9%, alcanzando más de 63.000 unidades, mientras que las ventas crecieron 4,1%, con más de 77.000 viviendas comercializadas.

¿Por qué los colombianos están comprando vivienda desde el exterior?

De acuerdo con Camacol, el 7,3 % de las ventas de vivienda proviene de compradores que no residen en el país, lo que podría demostrar la confianza de quienes ven en Colombia una oportunidad de inversión rentable y estable.

Dentro de este grupo, el 4,7% corresponde a colombianos que viven en el exterior, y el 2,5% a extranjeros.

El atractivo se debe, en gran parte, a la devaluación del peso colombiano, que ha reducido el costo de los inmuebles para quienes manejan ingresos en moneda extranjera.

Es decir, comprar en Colombia resulta más accesible y ofrece un mejor retorno frente a otras opciones de inversión en el extranjero.

¿Cuáles son las ciudades en donde más se compra vivienda desde el exterior?

Según empresa especializada como Casa en Casa, que es un bróker hipotecario líder para los colombianos fuera del país, las ciudades con mayor demanda entre los compradores en el exterior son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y el Eje Cafetero.

Por otro lado, otro factor determinante ha sido la transformación tecnológica del sistema financiero e inmobiliario, que permite hoy comprar vivienda desde el exterior mediante procesos digitales o con apoderados, reduciendo costos, tiempo y trámites presenciales.

Además, la posibilidad de arrendar las propiedades adquiridas ha convertido estas inversiones en una fuente adicional de ingresos.