Reconocido exfutbolista del Real Madrid fue víctima de un millonario robo por parte de su propia empleada

Un nuevo caso de robo dentro del entorno cercano de un reconocido exfutbolista ocurrió en España.

La víctima fue Iker Casillas, histórico portero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española en 2010, quien habría sido despojado de varios relojes de alta gama por parte de su propia empleada doméstica.

La Policía Nacional informó que logró esclarecer el robo ocurrido en el interior de la vivienda del exjugador, ubicada en Madrid.

Iker Casillas fue víctima de robo por parte de su propia empleada

El caso salió a la luz luego de que la Policía Nacional emitiera un comunicado en el que confirmó haber resuelto “el robo de cinco relojes de alta gama ocurrido en el interior de la vivienda de un exfutbolista profesional en Madrid”.

Aunque la institución evitó mencionar el nombre del afectado, diversos medios españoles identificaron al exguardameta Iker Casillas como la víctima del millonario hurto.

De acuerdo con el informe, la investigación comenzó tras la denuncia presentada el 16 de octubre. En el documento se detallaba la desaparición de varios relojes de lujo pertenecientes al exjugador, lo que llevó a los agentes a centrar las sospechas en su entorno más cercano.

Las indagaciones confirmaron que la empleada doméstica habría sido la autora material del robo, pues aprovechando su acceso directo a las pertenencias del exfutbolista, la mujer sustrajo cinco relojes de alto valor y, posteriormente, se alió con un hombre para intentar abandonar el país con los objetos robados.

Empleada y cómplice de robo a Iker Casillas iban a huir del país

El 21 de octubre, apenas cinco días después de la denuncia, ambos fueron capturados por la Policía Nacional justo cuando planeaban huir de España.

En el operativo, las autoridades lograron recuperar dos de los relojes, mientras que los otros tres aún no han sido localizados.

De momento, las investigaciones continúan para determinar si existe una red detrás del hurto o si fue una acción planeada por la pareja detenida.