VIDEO | Con arma de fuego en mano: así se registró un robo a plena luz del día en Cartagena

El delincuente fingió hablar por teléfono antes de sacar un arma y amenazar a su víctima.

octubre 24 de 2025
02:24 p. m.
Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video en Cartagena. En esta ocasión, el caso ocurrió en el reconocido sector turístico de Bocagrande, donde un hombre fue víctima de un robo dentro de un local comercial ubicado en un segundo piso.

El asalto se produjo en horas de la tarde, cerca de las 4:00 p.m., cuando varias personas se encontraban en el lugar.

La grabación muestra cada instante del atraco, que se desarrolló sin que nadie pudiera intervenir.

Robo a mano armada en local comercial de Cartagena quedó en video

Las cámaras de seguridad de un local en Bocagrande captaron el momento exacto en que un delincuente armado cometió un robo a plena luz del día.

En el video se observa cómo cinco personas estaban dentro del establecimiento cuando ocurrió el hecho. Dos mujeres se encontraban en la caja, una señora estaba sentada en un sofá, un hombre estaba en la recepción y un joven permanecía cerca de la puerta, aparentemente hablando por teléfono.

Durante varios segundos, el sujeto simula mantener una conversación. Luego, de manera repentina, cuelga el teléfono, mete la mano en su pantalón y extrae un revólver.

Con el arma en la mano, se dirige directamente hacia el hombre que estaba en la recepción y le apunta. En ese momento, le exige que le entregue sus pertenencias.

La víctima, sin oponer resistencia, le entrega un reloj y una cadena de oro. Todo ocurre en cuestión de segundos, mientras las demás personas observan en silencio, sin poder reaccionar ante la amenaza.

El delincuente, tras recibir los objetos, da media vuelta y huye del lugar rápidamente.

Víctima de robo en Cartagena también estaba armada

Instantes después, el hombre que fue despojado de sus pertenencias saca también un arma que tenía escondida en la parte trasera de su pantalón e intenta salir tras el asaltante. Sin embargo, pese a su reacción inmediata, no logra alcanzarlo.

Según las primeras versiones, se presume que el mismo individuo habría cometido otro robo en un establecimiento contiguo poco antes de este hecho.

Comerciantes del sector pidieron reforzar los patrullajes, especialmente en horas del día, cuando los locales reciben tanto a turistas como a residentes, para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

