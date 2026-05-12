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El 'Cucho' Hernández sigue encendido y pide pista en Selección Colombia: vea el gol

El 'Cucho' Hernández marcó gol con Betis y presiona a Néstor Lorenzo para ser llamado al Mundial.

Cucho Hernández
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
02:59 p. m.
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Juan Camilo “Cucho” Hernández sigue encendido en el fútbol español. El delantero colombiano anotó nuevamente con el Real Betis en la fecha 36 de LaLiga, en el duelo frente al Elche, y volvió a meterse en la conversación sobre una posible convocatoria a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

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El atacante risaraldense abrió el marcador con una definición de alto nivel. A los nueve minutos, recibió el balón en soledad, soportó la presión de cuatro defensores rivales y sacó un remate rasante desde la medialuna que dejó sin opciones al arquero del conjunto visitante.

¿Cómo fue el gol de Cucho Hernández con el Betis?

El tanto llegó en un momento clave para el Real Betis, equipo que pelea por mantenerse en puestos de competiciones europeas para la próxima temporada. El cuadro verdiblanco apunta a asegurar presencia en torneos UEFA y todavía sueña con un cupo a la próxima Champions League.

La acción del colombiano destacó por su capacidad individual. Sin opciones claras de pase y rodeado por la defensa del Elche, Hernández encontró el espacio justo para definir con precisión y poner el 1-0 parcial en el estadio Benito Villamarín.

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El delantero atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al club sevillano y ha ganado protagonismo en el cierre de temporada. Su rendimiento ofensivo se ha convertido en una de las principales armas del Betis en la recta final de LaLiga.

¿Cucho Hernández puede ir al Mundial con Selección Colombia?

El buen presente de Juan Camilo Hernández vuelve a abrir el debate sobre su lugar en la Selección Colombia. Aunque el atacante no ha sido habitual en el proceso liderado por Néstor Lorenzo, sus recientes actuaciones en España empiezan a generar presión de cara a las próximas convocatorias.

Con el Mundial 2026 en el horizonte y una competencia intensa en la delantera cafetera, el “Cucho” busca meterse en la lista definitiva gracias a su regularidad y capacidad goleadora en una de las ligas más exigentes de Europa.

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Mientras Colombia prepara el camino hacia la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, el delantero colombiano sigue enviando mensajes desde LaLiga y demostrando que atraviesa un momento ideal para ser tenido en cuenta.

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