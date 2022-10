¿Imprimir más billetes? La razón por la que esta práctica no acabaría con la pobreza

El mundo entero se encuentro viviendo un momento crítico. La economía después de la pandemia del coronavirus se ha ido al suelo. De a poco los problemas financieros de las personas se acentúan y cada vez es más costosa la vida.

Es por eso por lo que algunos plantean la posibilidad, vagamente, de imprimir más billetes y así las personas puedan tener más poder adquisitivo. Sin embargo, existen algunas razones técnicas por las que esta razón no es para nada viable.

¿Por qué no imprimir más billetes?

Hay una frase alterada, pero asertiva. “Esto no es soplar y hace billetes”. Resulta ser una propuesta escasa, pero populista. Y es que la pobreza no se erradica de esta manera, por una simple razón, que para algunos no es clara.

Resulta que la solución de imprimir más billetes para entregárselos a las personas resulta ser lo más inviable del planeta. ¿Por qué? Sencillamente entre más dinero este en circulación, hace que esa moneda tenga un valor mucho menor. Sencillamente, esto obedece a la ley de oferta y demanda.

Pero hay que ir más allá. El respaldo del dinero son la producción de bienes y servicios, en el contexto de un crecimiento económico. En palabras más coloquiales, no debe haber más dinero que los mismos bienes y servicios, porque no habría que intercambiar y qué valor tendría el dinero.

Por otro lado, la decisión de imprimir más billetes generaría en un país que la inflación se siga desbordando. Es decir que no tiene correlación el incremento de la emisión de la moneda con falta de demanda.