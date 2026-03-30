Miles de jóvenes se reunieron en la Universidad Distrital para el PreICFES Gratuito en Bogotá

Con una masiva asistencia, se llevó a cabo el encuentro del PreICFES Gratuito Jóvenes en Bogotá, una iniciativa liderada por estudiantes universitarios que busca mejorar el desempeño de los jóvenes en las Pruebas Saber 11°.

El evento reunió a aspirantes a la educación superior en un espacio de formación, orientación y acompañamiento académico sin costo.

¿Qué es el PreICFES Gratuito Jóvenes en Bogotá y a quién está dirigido?

El PreICFES Gratuito Jóvenes en Bogotá se consolida como una estrategia educativa que responde a una de las principales necesidades de los estudiantes de grado 11: prepararse adecuadamente para el examen de Estado.

Esta prueba es determinante para el acceso a la educación superior, especialmente en universidades públicas, donde los puntajes son altamente competitivos.

La iniciativa es liderada por estudiantes y egresados de universidades como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de los Andes, quienes han unido esfuerzos para brindar formación gratuita a jóvenes de distintos contextos.

El encuentro de introducción se realizó en la sede Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital, donde miles de estudiantes participaron activamente en actividades académicas y de orientación.

Estamos haciendo historia. Tuvimos más de mil asistentes en nuestro evento de inauguración en el PreICFES Gratuito. Seguimos creyendo en el poder transformador de la educación, mencionó Jefferson Escobar.

Además, el proyecto tiene un enfoque incluyente, ya que está abierto a estudiantes de colegios públicos y privados, promoviendo la equidad en el acceso a herramientas de preparación académica.

¿Qué ofrece el PreICFES Gratuito Jóvenes para mejorar el puntaje en el ICFES?

Uno de los principales atractivos del PreICFES Gratuito Jóvenes en Bogotá es su propuesta académica integral. El programa ofrece refuerzo en áreas clave evaluadas en la prueba Saber 11°, como Matemáticas, Ciencias Naturales, Lectura Crítica, Inglés, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas.

Otro aspecto destacado es la modalidad híbrida del programa. Las clases se desarrollan tanto de manera presencial como virtual, facilitando el acceso a quienes tienen limitaciones de tiempo o movilidad. Esta flexibilidad ha sido clave para ampliar la cobertura del proyecto.

Adicionalmente, el PreICFES incorpora un enfoque social que aborda temas como derechos humanos, cultura de paz y reconocimiento de comunidades étnicas. Esto no solo fortalece el conocimiento académico, sino también las competencias ciudadanas de los participantes.

Esperamos seguir gestionando este gran proyecto para que se acoplen más jóvenes de Bogotá y se beneficien con la educación superior, afirmó Juan David Santos, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

El proceso de inscripción es completamente gratuito. Los interesados pueden registrarse a través de sus canales digitales, lo que elimina barreras económicas y facilita el acceso a la educación.

Según sus organizadores, este tipo de iniciativas impactan directamente en las oportunidades de ingreso a la educación superior. En Colombia, obtener un buen puntaje en el ICFES puede marcar la diferencia para acceder a cupos en universidades públicas, donde la demanda supera ampliamente la oferta.

En ese sentido, el PreICFES Gratuito Jóvenes en Bogotá se posiciona como una alternativa clave para cerrar brechas educativas y acompañar a los estudiantes en uno de los momentos más decisivos de su vida académica.