Ministerio de Educación dio a conocer las fechas oficiales de la semana de receso en 2026: así quedó el calendario

Desde la cartera dieron a conocer las fechas oficiales para los estudiantes en el país.

enero 02 de 2026
02:35 p. m.
El calendario escolar en Colombia para el año 2026 ya ha sido definido por las diferentes secretarías de educación bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Uno de los momentos más esperados por familias, estudiantes y el sector turístico es la denominada "Semana de Receso Escolar", un periodo de descanso estratégico que divide el segundo semestre académico.

Para el año lectivo 2026, la semana de receso escolar en las instituciones educativas oficiales (y la gran mayoría de privadas) de calendario A se llevará a cabo del lunes 5 de octubre al viernes 9 de octubre.

Es importante destacar que, al sumarse los fines de semana anterior y posterior, junto con el festivo del Día de la Raza (lunes 12 de octubre), los estudiantes disfrutarán de un descanso total de 10 días continuos, regresando a las aulas el martes 13 de octubre de 2026.

¿Qué es la Semana de Receso y por qué se celebra?

Establecida formalmente mediante el Decreto 1373 de 2007, esta semana no es solo un periodo de vacaciones para los menores. Mientras los estudiantes suspenden sus actividades académicas, los docentes y directivos docentes deben cumplir con una Semana de Desarrollo Institucional.

Durante estos cinco días, el cuerpo docente se dedica a tareas de planeación, evaluación de estrategias pedagógicas, actualización de currículos y coordinación de actividades para el cierre del año escolar. Es un espacio técnico necesario para mejorar la calidad educativa sin la presencia de los alumnos en las aulas.

Otras fechas clave del Calendario Escolar 2026

El Ministerio de Educación estipula que los establecimientos educativos deben cumplir con 40 semanas de trabajo académico al año. En las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, el cronograma general para el 2026 se distribuye así:

  • Inicio de clases: Entre el 19 y el 26 de enero de 2026.
  • Receso de Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.
  • Vacaciones de mitad de año: Generalmente del 22 de junio al 5 de julio de 2026.
  • Semana de Receso (Octubre): Del 5 al 12 de octubre de 2026.
  • Finalización del año escolar: Entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2026.

 

